Flagrado ao sair de boca de fumo, adolescente é apreendido em Guaçuí

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas em Guaçuí na última terça-feira (24). A Polícia Militar realizou a ação durante patrulhamento no bairro Manoel Monteiro Torres, conhecido como “Pinicão”.

De acordo com a corporação, equipes da Ronda Ostensiva do 3º Batalhão intensificavam a presença na região. A área já é apontada como ponto recorrente de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Durante a ronda, os policiais visualizaram o adolescente saindo de um local conhecido pelo tráfico. Ao notar a aproximação da viatura, ele guardou um objeto no bolso e tentou se afastar. A atitude levantou suspeita imediata.

Diante da movimentação, os militares realizaram a abordagem. Na revista pessoal, a equipe encontrou uma bucha de maconha no bolso do adolescente. Além disso, o jovem apresentou dificuldade para falar durante a ação.

Enquanto conversavam com o suspeito, os policiais perceberam que ele mantinha algo na boca. Em seguida, a equipe identificou a presença de entorpecentes escondidos no local.

Tráfico de drogas em Guaçuí

Durante a ocorrência relacionada ao tráfico de drogas em Guaçuí, os militares apreenderam 23 pedras de crack. Também recolheram R$ 124 em dinheiro, distribuídos em notas fracionadas.

Segundo a Polícia Militar, a quantidade de drogas e o dinheiro trocado reforçam a suspeita de comercialização. Por isso, a equipe deu voz de apreensão ao adolescente ainda no local da abordagem.

Posteriormente, os policiais encaminharam o menor à delegacia de Alegre. A mãe do adolescente acompanhou todo o procedimento, conforme determina a legislação.

A autoridade policial adotou as medidas cabíveis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso seguirá sob responsabilidade da Polícia Civil.

A Polícia Militar mantém o patrulhamento preventivo em Guaçuí. Além disso, a corporação reforça que denúncias anônimas contribuem para combater o tráfico de drogas em Guaçuí e reduzir a criminalidade na região.