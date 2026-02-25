Cobrança de R$ 28 acaba em assassinato em Marataízes; autor tem 15 anos
Adolescente de 15 anos é apreendido por homicídio em Marataízes; vítima tinha 46 anos.
Um homicídio em Marataízes interrompeu, nesta quarta-feira (25), a marca de 229 dias sem registros do crime no município. A ocorrência envolveu um adolescente de 15 anos e um homem de 46 anos.
A vítima foi identificada como Jeferson Andrade Sales, de 46 anos. Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (25).
De acordo com as investigações, o homicídio em Marataízes teria relação com uma dívida de R$ 28 referente à venda de drogas. A vítima estaria devendo o valor ao adolescente.
Assim que tomou conhecimento do fato, a equipe da Delegacia de Polícia de Marataízes iniciou imediatamente as diligências para localizar o suspeito. O delegado Daniel de Araujo coordenou a ação e acompanhou o andamento das buscas.
Em seguida, os investigadores intensificaram as apurações e realizaram buscas ininterruptas ao longo do dia. Como resultado do trabalho contínuo, os policiais localizaram e apreenderam o adolescente no bairro Barra poucas horas após o crime.
Homicídio em Marataízes tem rápida resposta policial
Durante as diligências para localizar o adolescente, os policiais civis também prenderam em flagrante um jovem de 19 anos por tráfico de drogas. A equipe o encontrou na mesma localidade onde o menor se escondia.
Segundo a Polícia Civil, as equipes atuaram de forma integrada para garantir a rápida localização dos suspeitos. Além disso, a Guarda Municipal de Marataízes apoiou as buscas e reforçou o cerco na região.
Dessa forma, a atuação conjunta acelerou a resposta ao homicídio em Marataízes. As forças de segurança coordenaram esforços e concluíram a operação poucas horas após o crime.
Após a apreensão, os policiais encaminharão o adolescente ao Ministério Público. O procedimento seguirá os termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Enquanto isso, a Polícia Civil continua apurando os detalhes do caso. As autoridades analisam as circunstâncias do crime e investigam possíveis vínculos entre os envolvidos.
Consequentemente, o homicídio em Marataízes encerrou um período de mais de sete meses sem registros semelhantes no município. Ainda assim, a corporação informou que manterá ações permanentes de investigação e combate ao tráfico para prevenir novos episódios.
