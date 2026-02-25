Flávio Bolsonaro e Magno Malta discutem eleições e pautas para o ES

Os senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta se reuniram nesta segunda-feira (24) para discutir pautas consideradas estratégicas para o Espírito Santo.

Além da possível candidatura de Magno Malta para a disputa do comando do Palácio Anchieta, o encontro também tratou de pautas e políticas públicas para o Espírito Santo.

Nos últimos dias, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato a Presidência da República, tem intensificado o diálogo com lideranças do Partido Liberal (PL) em diferentes regiões do país.