Flávio Bolsonaro e Magno Malta discutem eleições e pautas para o ES
Além da possível candidatura de Magno Malta para a disputa do comando do Palácio Anchieta, o encontro também tratou de pautas e políticas públicas para o Espírito Santo.
Os senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta se reuniram nesta segunda-feira (24) para discutir pautas consideradas estratégicas para o Espírito Santo.
Nos últimos dias, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato a Presidência da República, tem intensificado o diálogo com lideranças do Partido Liberal (PL) em diferentes regiões do país.
