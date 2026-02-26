Flávio coleta assinaturas para PEC que acaba com fim da reeleição para presidente
Até o momento, o senador conseguiu 14 das 27 assinaturas necessárias para protocolar o projeto no Senado.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, começou a coletar assinaturas para uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para acabar com a reeleição para o cargo de presidente da República. Até o momento, o senador conseguiu 14 das 27 assinaturas necessárias para protocolar o projeto no Senado.
A vedação de reeleição também valeria para quem suceder ou substituir o presidente nos seis meses anteriores às eleições. A reeleição para governadores e prefeitos ficaria mantida, tal como é atualmente.
Leia também: Senado aprova criação de exame para recém-formados em medicina
Flávio argumenta que a possibilidade de reeleição consecutiva para presidente “enfraquece a independência decisória do governante”: “Há um estado permanente de eleição, no qual a governabilidade se confunde com a viabilidade eleitoral”, justificou.
Eis a lista de signatários até o momento:
1 – Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
2 – Magno Malta (PL-ES)
3 – Wellington Fagundes (PL-MT)
4 – Styvenson Valentim (PSDB-RN)
5 – Wilder Morais (PL-GO)
6 – Jaime Bagattoli (PL-RO)
7 – Carlos Portinho (PL-RJ)
8 – Margareth Buzetti (PP-MT)
9 – Izalci Lucas (PL-DF)
10 – Cleitinho (Republicanos-MG)
11 – Tereza Cristina (PP-MS)
12 – Ciro Nogueira (PP-PI)
13 – Marcos Rogério (PL-RO)
14 – Marcio Bittar (PL-AC)
Defende PEC depois de reunião
Mais cedo, Flávio defendeu a PEC após se reunir com deputados e senadores do PL. “Escolhi apresentar uma proposta de emenda à Constituição para confirmar aquilo que eu já havia dito: que o presidente da República deve ter apenas um mandato”, declarou. “Estou fazendo um gesto público, um projeto de emenda à Constituição pelo fim da reeleição para a Presidência da República.”
O senador também disse ter pedido maior engajamento da bancada do PL para fortalecer a atuação da legenda no Congresso e nos Estados. Segundo ele, o grupo está “consciente” do objetivo de “resgatar o Brasil” e deve atuar para levar adiante “as bandeiras e a nossa verdade”.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726