Força Tática apreende drogas e arma com mulheres em Cachoeiro

Uma ação da Força Tática resultou na apreensão de materiais ligados ao tráfico de drogas no bairro Dr. Gilson Carone. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (2).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As equipes receberam informações indicando que duas mulheres, já conhecidas dos policiais, armazenavam drogas na região. Diante disso, os militares iniciaram diligências.

Leia também: Acidente na BR 262 deixa vítimas presas às ferragens em Domingos Martins

Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência das suspeitas. No local, a equipe realizou buscas e, assim, localizou diversos materiais ilícitos.

Durante a ação, os militares da Força Tática apreenderam um revólver Rossi calibre .38 SPL. Além disso, recolheram cinco munições do mesmo calibre.

Na sequência, os policiais encontraram aproximadamente 240 gramas de cocaína e 2,76 gramas de crack. Os entorpecentes já estavam prontos para comercialização.

Ainda no imóvel, a equipe localizou três balanças de precisão e uma prensa. Além disso, os militares apreenderam material usado para embalar drogas.

Diante dos fatos, os policiais recolheram todo o material apreendido. Logo após, a equipe conduziu as duas mulheres para os procedimentos legais.

Por fim, a Força Tática encaminhou a ocorrência à autoridade policial de plantão. O caso segue sob investigação para apurar a origem do material e a atuação no tráfico de drogas.