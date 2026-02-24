Governo do Estado apresenta novas etapas da implantação da fábrica de veículos da GWM

O Governo do Estado do Espírito Santo e executivos da Great Wall Motors (GWM) apresentaram, nesta terça-feira (24), no Palácio Anchieta, em Vitória, as novas etapas do Projeto GWM. A iniciativa conta com apoio da Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo (Nova ES). Com isso, o município de Aracruz passa a ocupar posição estratégica na indústria automotiva nacional.

Além disso, o anúncio reforça a política estadual de atração de investimentos estruturantes. O projeto também amplia a presença do Espírito Santo no mapa global da indústria de alta tecnologia.

Aracruz é escolhida como polo automotivo estratégico

A GWM implantará o empreendimento no Parque Industrial de Aracruz, na região de Barra do Riacho. A área útil possui aproximadamente 1,7 milhão de metros quadrados. O terreno integra um perímetro declarado de utilidade pública pelo Decreto nº 125-S, de 26 de janeiro de 2026.

Além da dimensão territorial, o projeto prevê integração direta com a estrutura logística do ParklogBR/ES. Dessa forma, a planta ganha eficiência operacional e competitividade logística.

Governo destaca ambiente favorável aos investimentos

O governador Renato Casagrande afirmou que a decisão da GWM demonstra confiança no Espírito Santo. Segundo ele, o Estado construiu um ambiente saudável para negócios, com segurança jurídica e forte investimento em infraestrutura.

Além disso, Casagrande ressaltou que a política industrial fortalece a soberania econômica. Como resultado, o setor produtivo gera empregos, renda e estimula novas cadeias fornecedoras.

Projeto é tratado como iniciativa de Estado

O vice-governador Ricardo Ferraço classificou o empreendimento como um projeto de Estado. De acordo com ele, a GWM prevê investir cerca de R$ 10 bilhões no Brasil. Parte expressiva desse valor será destinada ao Espírito Santo.

Em plena operação, a fábrica poderá gerar até 10 mil empregos diretos e indiretos. Assim, o foco recai sobre desenvolvimento econômico com inclusão social.

Missões internacionais foram decisivas para a atração

Segundo Ferraço, o processo começou com a apresentação das vantagens competitivas do Estado. Entre elas estão incentivos fiscais, infraestrutura em expansão e previsibilidade institucional.

Além disso, missões oficiais à China fortaleceram o diálogo com a empresa. Nesse período, o Espírito Santo apresentou desempenho econômico superior à média nacional, o que reforçou a confiança dos executivos.

Planta terá produção completa e tecnologia avançada

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, explicou que a unidade contará com processo produtivo integral. A planta terá estamparia, soldagem, pintura e montagem final.

A capacidade instalada pode chegar a 200 mil veículos por ano. Com isso, a fábrica se posiciona como a mais avançada da GWM nas Américas.

Empregos e serviços ganham impulso regional

Durante a fase de implantação, o projeto deve gerar entre 1.500 e 3.500 empregos. A maioria das vagas ficará concentrada na construção civil. Posteriormente, na fase operacional, o número pode alcançar até 10 mil postos de trabalho.

Consequentemente, o setor de serviços e as cadeias produtivas regionais tendem a crescer de forma consistente.

Consumo de insumos fortalece a economia local

O impacto econômico também aparece na demanda por materiais. Durante a implantação, o consumo estimado varia entre 200 mil e 350 mil toneladas de concreto. Além disso, o projeto deve utilizar de 40 mil a 70 mil toneladas de aço.

Na fase operacional, a compra de componentes no mercado local deve fortalecer fornecedores. Assim, o setor terciário também será beneficiado.

Espírito Santo vence disputa nacional por investimento

O diretor de Assuntos Institucionais da GWM, Ricardo Bastos, afirmou que a empresa avaliou diversos estados brasileiros. Ao final do processo, o Espírito Santo apresentou as melhores condições de competitividade.

Segundo ele, fatores como infraestrutura, logística e alinhamento estratégico pesaram na decisão final.

Nova ES atua como articuladora do projeto

O diretor de Negócios da Nova ES, Danilo Pescuma, destacou que o contrato resulta de planejamento estruturado. A agência organiza informações, articula setores e reduz assimetrias institucionais.

Dessa forma, o Espírito Santo oferece previsibilidade e agilidade para grandes investimentos industriais.

Agenda institucional envolveu autoridades e executivos

Durante a solenidade, a empresa foi representada por executivos de diferentes áreas. Entre eles estavam o CFO Way Chien, o head de Comunicação Zeca Chaves e o gerente de ESG Thiago Sugahara.

Além disso, o prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho, participou do evento, reforçando o alinhamento entre Estado e município.

Articulações começaram em 2023

O Projeto GWM resulta de uma agenda iniciada em 2023. Desde então, o governo promoveu visitas técnicas, negociações e reuniões com órgãos estaduais, como Iema, Sefaz, ES Gás e EDP.

Nesse processo, as partes discutiram áreas, infraestrutura e assinaram acordo de confidencialidade.

Termo de compromisso foi assinado após missão à China

Em janeiro de 2026, o governo e a GWM firmaram o Termo de Compromisso de Investimento. A assinatura ocorreu após missão oficial à China.

A agenda incluiu visitas a centros de pesquisa, fábricas da montadora e participação no Beijing Auto Show. Assim, o alinhamento estratégico foi consolidado.

Projeto é classificado como estratégico e de alto impacto

O governo estadual classifica o empreendimento como estratégico. O projeto envolve logística, energia, água, gás e qualificação de mão de obra.

Além disso, a iniciativa está alinhada ao plano de desenvolvimento de longo prazo do Espírito Santo.

Próximas etapas incluem licenciamento e terraplanagem

As próximas fases preveem levantamentos topográficos e sondagens do solo. Em seguida, ocorrerá o licenciamento ambiental.

Por fim, terá início a terraplanagem e a preparação do terreno. Com isso, o Espírito Santo avança para um novo patamar industrial e tecnológico. Com informações da assessoria de imprensa.