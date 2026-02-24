Governo do Estado apresenta novas etapas da implantação da fábrica de veículos da GWM
A etapa consolida o município de Aracruz como polo estratégico da indústria automotiva nacional.
O Governo do Estado do Espírito Santo e executivos da Great Wall Motors (GWM) apresentaram, nesta terça-feira (24), no Palácio Anchieta, em Vitória, as novas etapas do Projeto GWM. A iniciativa conta com apoio da Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo (Nova ES). Com isso, o município de Aracruz passa a ocupar posição estratégica na indústria automotiva nacional.
Além disso, o anúncio reforça a política estadual de atração de investimentos estruturantes. O projeto também amplia a presença do Espírito Santo no mapa global da indústria de alta tecnologia.
Aracruz é escolhida como polo automotivo estratégico
A GWM implantará o empreendimento no Parque Industrial de Aracruz, na região de Barra do Riacho. A área útil possui aproximadamente 1,7 milhão de metros quadrados. O terreno integra um perímetro declarado de utilidade pública pelo Decreto nº 125-S, de 26 de janeiro de 2026.
Além da dimensão territorial, o projeto prevê integração direta com a estrutura logística do ParklogBR/ES. Dessa forma, a planta ganha eficiência operacional e competitividade logística.
Governo destaca ambiente favorável aos investimentos
O governador Renato Casagrande afirmou que a decisão da GWM demonstra confiança no Espírito Santo. Segundo ele, o Estado construiu um ambiente saudável para negócios, com segurança jurídica e forte investimento em infraestrutura.
Além disso, Casagrande ressaltou que a política industrial fortalece a soberania econômica. Como resultado, o setor produtivo gera empregos, renda e estimula novas cadeias fornecedoras.
Projeto é tratado como iniciativa de Estado
O vice-governador Ricardo Ferraço classificou o empreendimento como um projeto de Estado. De acordo com ele, a GWM prevê investir cerca de R$ 10 bilhões no Brasil. Parte expressiva desse valor será destinada ao Espírito Santo.
Em plena operação, a fábrica poderá gerar até 10 mil empregos diretos e indiretos. Assim, o foco recai sobre desenvolvimento econômico com inclusão social.
Missões internacionais foram decisivas para a atração
Segundo Ferraço, o processo começou com a apresentação das vantagens competitivas do Estado. Entre elas estão incentivos fiscais, infraestrutura em expansão e previsibilidade institucional.
Além disso, missões oficiais à China fortaleceram o diálogo com a empresa. Nesse período, o Espírito Santo apresentou desempenho econômico superior à média nacional, o que reforçou a confiança dos executivos.
Planta terá produção completa e tecnologia avançada
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, explicou que a unidade contará com processo produtivo integral. A planta terá estamparia, soldagem, pintura e montagem final.
A capacidade instalada pode chegar a 200 mil veículos por ano. Com isso, a fábrica se posiciona como a mais avançada da GWM nas Américas.
Empregos e serviços ganham impulso regional
Durante a fase de implantação, o projeto deve gerar entre 1.500 e 3.500 empregos. A maioria das vagas ficará concentrada na construção civil. Posteriormente, na fase operacional, o número pode alcançar até 10 mil postos de trabalho.
Consequentemente, o setor de serviços e as cadeias produtivas regionais tendem a crescer de forma consistente.
Consumo de insumos fortalece a economia local
O impacto econômico também aparece na demanda por materiais. Durante a implantação, o consumo estimado varia entre 200 mil e 350 mil toneladas de concreto. Além disso, o projeto deve utilizar de 40 mil a 70 mil toneladas de aço.
Na fase operacional, a compra de componentes no mercado local deve fortalecer fornecedores. Assim, o setor terciário também será beneficiado.
Espírito Santo vence disputa nacional por investimento
O diretor de Assuntos Institucionais da GWM, Ricardo Bastos, afirmou que a empresa avaliou diversos estados brasileiros. Ao final do processo, o Espírito Santo apresentou as melhores condições de competitividade.
Segundo ele, fatores como infraestrutura, logística e alinhamento estratégico pesaram na decisão final.
Nova ES atua como articuladora do projeto
O diretor de Negócios da Nova ES, Danilo Pescuma, destacou que o contrato resulta de planejamento estruturado. A agência organiza informações, articula setores e reduz assimetrias institucionais.
Dessa forma, o Espírito Santo oferece previsibilidade e agilidade para grandes investimentos industriais.
Agenda institucional envolveu autoridades e executivos
Durante a solenidade, a empresa foi representada por executivos de diferentes áreas. Entre eles estavam o CFO Way Chien, o head de Comunicação Zeca Chaves e o gerente de ESG Thiago Sugahara.
Além disso, o prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho, participou do evento, reforçando o alinhamento entre Estado e município.
Articulações começaram em 2023
O Projeto GWM resulta de uma agenda iniciada em 2023. Desde então, o governo promoveu visitas técnicas, negociações e reuniões com órgãos estaduais, como Iema, Sefaz, ES Gás e EDP.
Nesse processo, as partes discutiram áreas, infraestrutura e assinaram acordo de confidencialidade.
Termo de compromisso foi assinado após missão à China
Em janeiro de 2026, o governo e a GWM firmaram o Termo de Compromisso de Investimento. A assinatura ocorreu após missão oficial à China.
A agenda incluiu visitas a centros de pesquisa, fábricas da montadora e participação no Beijing Auto Show. Assim, o alinhamento estratégico foi consolidado.
Projeto é classificado como estratégico e de alto impacto
O governo estadual classifica o empreendimento como estratégico. O projeto envolve logística, energia, água, gás e qualificação de mão de obra.
Além disso, a iniciativa está alinhada ao plano de desenvolvimento de longo prazo do Espírito Santo.
Próximas etapas incluem licenciamento e terraplanagem
As próximas fases preveem levantamentos topográficos e sondagens do solo. Em seguida, ocorrerá o licenciamento ambiental.
Por fim, terá início a terraplanagem e a preparação do terreno. Com isso, o Espírito Santo avança para um novo patamar industrial e tecnológico. Com informações da assessoria de imprensa.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726