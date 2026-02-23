Guaçuí entrega 16 mil mudas a produtores rurais
Ação da Secretaria de Agricultura distribui mudas de banana e café para fortalecer o setor rural
A Prefeitura de Guaçuí realizou a entrega de 16 mil mudas de banana e café a produtores rurais do município. A ação integra o Projeto Arranjos Produtivos e busca fortalecer o setor agrícola local.
A Secretaria Municipal de Agricultura coordenou a iniciativa. Além disso, reuniu produtores para formalizar a distribuição e orientar sobre o plantio.
O município pretende incentivar a produção rural e ampliar a geração de renda no campo. Dessa forma, a gestão reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável.
Incentivo direto ao produtor
Com a entrega das mudas, os agricultores ampliam a capacidade produtiva. Ao mesmo tempo, diversificam as culturas e fortalecem a economia local.
A administração municipal afirma que o projeto estimula o crescimento do agronegócio em Guaçuí. Portanto, a iniciativa cria oportunidades para pequenos produtores expandirem suas atividades.
Desenvolvimento do setor agrícola
A ação integra uma estratégia de fortalecimento da agricultura no município. Além disso, busca promover autonomia produtiva e maior competitividade no mercado.
Com medidas como essa, Guaçuí consolida políticas públicas voltadas ao campo. Assim, o município estimula a produção, valoriza o agricultor e movimenta a economia regional.
