Guaçuí: homem com mandado em aberto é preso com armas e aves silvestres

A Polícia Militar prendeu um homem após constatar mandado de prisão em aberto em Guaçuí na quarta-feira (25). A equipe realizou a ação durante patrulhamento no bairro Antônio Francisco Moreira.

Segundo a corporação, os militares avistaram o suspeito em frente à residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou entrar rapidamente no imóvel. No entanto, os policiais conseguiram abordá-lo antes que fechasse o portão.

Durante a identificação, a equipe realizou consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Em seguida, o sistema confirmou mandado de prisão em aberto em Guaçuí, expedido pela 1ª Vara do município.

Diante da confirmação judicial, os policiais deram voz de prisão ao homem ainda no local. Logo depois, iniciaram buscas no interior da residência.

Mandado de prisão em aberto em Guaçuí

No decorrer das diligências relacionadas ao mandado de prisão em aberto em Guaçuí, os militares localizaram aves da fauna silvestre brasileira mantidas sem autorização legal. Ao todo, a equipe encontrou seis coleiros e cinco trinca-ferros.

As aves estavam sem registro e sem documentação ambiental. Por isso, a situação configurou crime ambiental, conforme a legislação vigente.

A Polícia Militar Ambiental recolheu os animais. Posteriormente, a equipe encaminhou as aves ao Parque Estadual Cachoeira da Fumaça. No local, agentes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) receberam os animais para os procedimentos adequados.

Além disso, durante as buscas, os policiais apreenderam duas espingardas calibre .22 com cano modificado. A equipe também recolheu dois revólveres de pressão, munições de diversos calibres e um aparelho celular.

Conforme a Polícia Militar, o armamento e as munições permaneceram apreendidos para análise e demais providências legais. O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

A ocorrência reforça a atuação preventiva da Polícia Militar na região. Além disso, a corporação mantém patrulhamento constante em Guaçuí para cumprir ordens judiciais e coibir crimes ambientais e porte irregular de armas.