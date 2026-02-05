Guaçuí realiza mutirão de inscrições para cursos do Qualificar ES

A Prefeitura de Guaçuí promove, nesta quarta-feira (5), um mutirão de inscrições para os cursos do Qualificar ES. A ação amplia o acesso da população à qualificação profissional.

O atendimento ocorre no CRAS, das 8h às 17h. Dessa forma, os moradores podem realizar a inscrição de forma presencial, com orientação direta das equipes envolvidas.

Durante o mutirão, a administração municipal disponibiliza vagas em diferentes áreas. Entre os cursos oferecidos estão Cuidador Infantil, Cuidador de Idosos, Socorrista – Nível Básico, Informática Básica, Word e Excel, Costura Infantil e Costura e Confecção de Bolsas.

Segundo a organização, a iniciativa busca facilitar o ingresso de novos alunos nos cursos gratuitos. Além disso, o objetivo é estimular a capacitação e ampliar oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

A Prefeitura reforça que o Qualificar ES oferece formação voltada às demandas atuais. Assim, os cursos atendem tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja atualizar conhecimentos.

Por fim, a orientação é que os interessados compareçam ao local dentro do horário previsto. O mutirão representa mais uma oportunidade para investir no futuro profissional e fortalecer a qualificação da população de Guaçuí.