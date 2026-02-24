Helicóptero com tecnologia térmica entra nas buscas por irmãos no Pico da Bandeira

O Corpo de Bombeiros Militar reforçou as buscas por irmãos desaparecidos no Pico da Bandeira nesta terça-feira (24). A corporação acionou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para ampliar a área de varredura.

O helicóptero Harpia 08 sobrevoou a região de montanha e utilizou imageador térmico para localizar possíveis sinais das vítimas. Além disso, a aeronave percorreu trilhas consideradas de difícil acesso.

As equipes iniciaram as buscas ainda na madrugada do dia 23 de fevereiro, após o desaparecimento ser comunicado. Desde então, militares atuam de forma contínua na região do Caparaó.

As buscas por irmãos desaparecidos no Pico da Bandeira contam com apoio do CERD/CBMES, brigadistas, voluntários e guias locais. Dessa forma, as equipes ampliam o raio de atuação e compartilham informações estratégicas.

Buscas por irmãos desaparecidos no Pico da Bandeira enfrentam mau tempo

Apesar do reforço aéreo, as condições climáticas prejudicaram o trabalho das equipes. A meteorologia apresentou cenário degradado, com baixa visibilidade e instabilidade.

Por causa disso, o helicóptero precisou interromper temporariamente as operações aéreas e retornar à base do Notaer. Ainda assim, as equipes terrestres mantiveram os trabalhos nas trilhas.

Os militares concentram as varreduras em pontos estratégicos da montanha. Além disso, utilizam técnicas específicas de busca em ambiente de altitude.

A tecnologia embarcada no Harpia 08 permite identificar variações térmicas mesmo em áreas de vegetação densa. Contudo, o mau tempo limita a segurança do voo.

As buscas por irmãos desaparecidos no Pico da Bandeira seguem como prioridade das forças de segurança. As equipes mantêm comunicação constante para ajustar estratégias conforme as condições climáticas.

O Corpo de Bombeiros reforça que a atuação integrada entre equipes aéreas e terrestres aumenta as chances de localização. Entretanto, a meteorologia continuará sendo fator determinante nas próximas horas.

As autoridades informaram que novas atualizações poderão ser divulgadas conforme o avanço da operação. Enquanto isso, as equipes permanecem empenhadas na missão de localizar os irmãos na região do Pico da Bandeira.