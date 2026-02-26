Herson Capri grava vídeo e atualiza estado de saúde após infarto
O ator de 74 anos sofreu um infarto e foi hospitalizado, conforme divulgado pela equipe do artista no domingo (22).
Herson Capri publicou um vídeo de atualização sobre seu estado de saúde nas redes sociais. O ator de 74 anos sofreu um infarto e foi hospitalizado, conforme divulgado pela equipe do artista no domingo (22).
“Hoje eu quero tranquilizá-los, porque realmente tive um infarto mas já estou bem, recuperado, em atividades normais”, disse Capri. O ator seguirá em repouso por mais alguns dias por orientação médica.
Por isso, ele reforçou que a estreia da peça com a qual entraria em cartaz em São Paulo, A Sabedoria dos Pais, será adiada para o dia 5 de março.
Capri finaliza o vídeo agradecendo pelas mensagens de carinho dos fãs. “Muito obrigado, foi uma coisa até emocionante”, concluiu.
Assista à mensagem de Herson Capri clicando aqui.
