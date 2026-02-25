O que aconteceu com Ivete Sangalo? Cantora é internada

A cantora ivete sangalo foi hospitalizada nesta quarta-feira (25), após uma intensa maratona de Carnaval. A assessoria confirmou a informação ao gshow e informou que a artista passou por exames de rotina. Atualmente, ivete segue acompanhada por uma equipe médica em um hospital de Salvador, na Bahia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A notícia rapidamente levou fãs a pesquisarem termos como “o que aconteceu com ivete sangalo” e “o que houve com ivete sangalo”. A preocupação aumentou após a própria cantora relatar detalhes do episódio nas redes sociais.

Leia também: Do sonho à realidade: Arthur Picoli exibe praia criada em seu sítio no ES

O que aconteceu com Ivete Sangalo?

Para quem busca entender o que aconteceu com a ivete sangalo, a artista explicou que enfrentou uma infecção intestinal considerada forte. Durante a madrugada, ela apresentou um quadro intenso de diarreia, o que provocou desidratação severa.

Com a queda de pressão, Ivete desmaiou e caiu no chão. Segundo o relato, o impacto causou um corte na testa e exigiu atendimento imediato. Apesar do susto, a cantora garantiu que recebeu assistência médica rapidamente.

Ivete tranquiliza fãs nas redes sociais

Ainda no hospital, ivete sangalo apareceu nas redes sociais para acalmar o público. Ela afirmou que está sendo bem assistida e que os médicos acompanham sua recuperação de perto. Além disso, agradeceu as mensagens de apoio enviadas por fãs de todo o país.

A artista ressaltou que, apesar da infecção intestinal ter sido intensa, seu estado de saúde está sob controle. Dessa forma, ela buscou reduzir rumores e evitar especulações.

Internação ocorreu após maratona de Carnaval

A hospitalização ocorreu logo após uma agenda intensa de shows no Carnaval. O desgaste físico, somado à infecção intestinal, contribuiu para o quadro de desidratação.

Enquanto isso, fãs continuam buscando informações sobre o que aconteceu com ivete sangalo e aguardam novas atualizações. Até o momento, a assessoria não divulgou previsão de alta, mas reforçou que a cantora está estável e em recuperação.