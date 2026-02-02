Um homem armado ameaça vizinhos e tem armas apreendidas em Mimoso do Sul após denúncia registrada durante patrulhamento tático motorizado, realizado nesta segunda-feira (2).

Segundo as informações repassadas à Força Tática, o suspeito portava arma de fogo e intimidava moradores da localidade de Iúma, gerando temor na vizinhança.

Diante da denúncia, a equipe intensificou o patrulhamento e seguiu até o endereço indicado. Contudo, ao notar a presença policial, o homem fugiu do local.

Durante as diligências, os militares localizaram e apreenderam um rifle calibre .22, duas espingardas de pressão e um cano de arma de fogo calibre .32.

Após a ação, a equipe recolheu todo o material. Em seguida, encaminhou as armas à Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A Força Tática destacou que operações como essa reforçam a segurança local e buscam impedir ameaças à integridade dos moradores.