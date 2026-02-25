Homem armado é detido após ameaçar moradores em bairro de Cachoeiro

A Polícia Militar deteve um homem armado em Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta terça-feira (24). A ocorrência foi registrada na Rua José Canuto, no bairro Recanto.

Durante motopatrulhamento preventivo na região, a equipe recebeu denúncias de moradores. Segundo as informações, um homem circulava pela rua portando arma de fogo e ameaçando pessoas.

Após diligências rápidas, os militares localizaram o suspeito ainda na região indicada. Em seguida, realizaram a abordagem conforme os protocolos de segurança.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram um revólver calibre 38. A arma estava municiada com seis projéteis.

Homem armado em Cachoeiro é apresentado à delegacia

A equipe confirmou que o homem portava o armamento de forma irregular. Por isso, os policiais deram voz de prisão no local.

Posteriormente, os militares conduziram o suspeito à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A autoridade policial adotou as providências cabíveis.

A ação ocorreu após relatos de que o homem ameaçava moradores do bairro. Contudo, a polícia não divulgou detalhes sobre possíveis vítimas.

A Polícia Militar reforça que o porte ilegal de arma de fogo representa risco à segurança pública. Além disso, destaca que denúncias anônimas auxiliam na rápida resposta das equipes.

Enquanto isso, a corporação mantém o patrulhamento ostensivo na região. A presença policial busca prevenir novos episódios e garantir tranquilidade aos moradores do bairro Recanto.

A ocorrência reforça a importância da colaboração da população. Informações repassadas às forças de segurança contribuem para ações rápidas e eficazes no combate à criminalidade.