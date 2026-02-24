Grávida de 16 anos tem barriga pisoteada pelo companheiro em Marataízes

A Polícia Civil registrou um caso de violência doméstica em Marataízes nesta segunda-feira (23). Os agentes prenderam em flagrante um homem de 29 anos após ele agredir a companheira, uma adolescente de 16 anos grávida.

Segundo a Delegacia de Polícia de Marataízes, a jovem procurou a unidade em forte abalo emocional. Ela chorava e relatou que sofreu agressões físicas dentro da residência do casal.

De acordo com o depoimento, o suspeito ameaçou a vítima de morte durante a discussão. Além disso, a adolescente afirmou que ele desferiu golpes e chegou a pisar em sua barriga.

Diante da gravidade do relato, os policiais agiram imediatamente. Enquanto a jovem prestava depoimento, os agentes perceberam que o suspeito rondava as proximidades da delegacia.

Assim que confirmaram a identidade, os policiais realizaram a abordagem. Em seguida, efetuaram a prisão em flagrante.

A vítima informou ainda que já havia sofrido agressões anteriores. Por isso, solicitou Medidas Protetivas de Urgência, que a polícia encaminhará ao Poder Judiciário.

Violência doméstica em Marataízes agrava risco à gestante

A autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante e solicitou a conversão da prisão em preventiva. A Polícia Civil destacou que a medida considera a gravidade dos fatos e o risco à integridade da vítima e do nascituro.

O homem responderá por lesão corporal e ameaça com base na Lei Maria da Penha. Além disso, o caso de violência doméstica em Marataízes reforça a necessidade de denúncia imediata.

Após os procedimentos legais, os agentes encaminharam o suspeito ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com a investigação. Além disso, as autoridades orientam que vítimas denunciem qualquer agressão e reforçam que a população pode colaborar de forma anônima para combater a violência doméstica em Marataízes.