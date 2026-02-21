Homem desaparece em Guaçuí e família pede ajuda

A família de José Décio Correia, de 43 anos, vive dias de angústia em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Ele está desaparecido desde o início da semana, e até o momento não há informações sobre seu paradeiro.

Conhecido como Zé Roberto, José Décio trabalha com manuseio de verduras às segundas e quintas-feiras. No entanto, ele não apareceu para trabalhar nesses dias. Nos demais períodos, costumava fazer serviços temporários.

Morador da Rua Oliveira Souza, no bairro Zona Norte, ele saiu de casa sem informar para onde iria. Desde então, a família não conseguiu mais contato.

Algumas pessoas relataram tê-lo visto na região do Cid Moreira. Depois, surgiram informações de que ele passou pelo bairro Manoel Monteiro Torres. Por último, informações deram conta de que que ele esteve no Pontilhão de Ferro, em Guaçuí. Após esses relatos, não houve mais notícias.

José Décio não tem histórico de desaparecimento. Ainda assim, a família segue muito preocupada. Isso porque, ele faz uso de bombinha para tratar bronquite asmática.

Apelo por informações

A família registrou boletim de ocorrência nesta quinta-feira (20) e pede ajuda da população. Qualquer informação pode ser comunicada à Polícia Militar pelo 190 ou à Polícia Civil pelo 181, de forma anônima. Além disso, a família também recebe informações direto pelo telefone 28 99942-2415.