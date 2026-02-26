Segurança

Homem descumpre medida protetiva e tenta matar ex em Castelo

Homem tenta atirar contra ex-companheira em frente a creche e é detido pela Polícia Militar.

Foto: Divulgação/aquinoticias.com

Uma tentativa de feminicídio em Castelo foi registrada na tarde de quarta-feira (25), no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu em frente a uma creche do município.

Segundo a Polícia Militar, a vítima possui medida protetiva contra o suspeito. Ainda assim, ele se aproximou dela quando ela buscava o filho na unidade.

De acordo com o relato, o homem abordou a ex-companheira no momento em que ela deixava o local. No entanto, ela afirmou que não queria conversar e tentou se afastar.

Nesse instante, o suspeito segurou a mulher pelo pescoço. Em seguida, ele desferiu um soco na barriga dela e puxou seus cabelos.

Logo depois, o homem sacou um revólver da cintura. Ele tentou atirar na cabeça da vítima, porém a arma falhou.

A mulher conseguiu fugir e gritar por socorro. O suspeito deixou o local logo após a tentativa frustrada.

Tentativa de feminicídio em Castelo

A tentativa de feminicídio em Castelo ocorreu mesmo com medida protetiva em vigor. Conforme a Polícia Militar, o descumprimento da ordem judicial agrava a situação do investigado.

Após o acionamento, equipes realizaram buscas na região. Posteriormente, os policiais localizaram e detiveram o suspeito.

A corporação não divulgou o nome do homem para preservar a identidade da vítima. A mulher recebeu atendimento e foi orientada quanto aos procedimentos legais.

O caso segue sob responsabilidade da autoridade policial. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da tentativa de feminicídio em Castelo e avaliar as medidas cabíveis.

A ocorrência reforça a importância do cumprimento de medidas protetivas. Além disso, evidencia a necessidade de denúncias imediatas em situações de violência doméstica.

As forças de segurança destacam que vítimas podem acionar o 190 em casos de emergência. Também é possível buscar apoio por meio dos canais especializados de atendimento à mulher.

O inquérito seguirá para responsabilização do suspeito conforme a legislação vigente.

Assuntos:

CasteloFeminicídioPolícia MilitarTentativa de homicídio

