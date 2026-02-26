Mulher é flagrada com R$ 220 mil em espécie durante ação federal no ES

Uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/ES) no Espírito Santo resultou em R$ 220 mil apreendidos em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (25). A equipe realizou a abordagem no município e identificou que uma mulher transportava o valor em espécie.

A Ficco/ES, coordenada pela Polícia Federal, executou a ação com base em trabalho de inteligência. Durante a abordagem, os agentes localizaram R$ 220 mil apreendidos em Vila Velha, acondicionados em espécie.

Segundo informações oficiais, a mulher não apresentou comprovação idônea sobre a origem do dinheiro. Além disso, ela afirmou apenas que os valores pertenciam a outra pessoa.

Diante da ausência de documentação que justificasse o numerário, os policiais lavraram os termos de polícia judiciária. Em seguida, apreenderam o montante e o aparelho celular que estava em posse da abordada.

A ocorrência envolvendo R$ 220 mil apreendidos em Vila Velha integra ações estratégicas da Ficco/ES. A força atua de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado no Estado.

Além da Polícia Federal, a estrutura reúne a Polícia Militar do Espírito Santo, a Polícia Penal e a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Também participam as Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Conforme a coordenação, a cooperação interagências fortalece o compartilhamento de informações. Dessa forma, as equipes ampliam a capacidade de resposta e aprofundam investigações.

O dinheiro apreendido seguirá sob custódia para análise pericial e rastreamento financeiro. Paralelamente, os investigadores examinarão o conteúdo do aparelho celular, conforme autorização legal.

A Polícia Federal não divulgou detalhes adicionais sobre possíveis desdobramentos. Contudo, a instituição informou que o inquérito seguirá para esclarecer a origem e eventual destinação do valor.

A atuação da Ficco/ES prioriza operações baseadas em inteligência. Assim, a força concentra esforços na identificação de fluxos financeiros suspeitos e na desarticulação de estruturas criminosas.

Com a apreensão, as autoridades reforçam o monitoramento de movimentações em espécie de alto valor. Ao mesmo tempo, mantêm a investigação em curso para apurar responsabilidades e eventuais conexões.