Homem é flagrado com arsenal após denúncia perto de posto em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu um arsenal em Cachoeiro de Itapemirim na noite de terça-feira (24). A ação ocorreu na Avenida Francisco Mardegan, no bairro Boa Vista, nas proximidades do Posto Carioquinha.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante patrulhamento, as equipes da PM receberam denúncia de que um homem estaria armado na região. Diante da informação, os policiais se deslocaram imediatamente até o local indicado.

Leia também: Homem armado é detido após ameaçar moradores em bairro de Cachoeiro

Ao perceber a presença da viatura, um dos abordados entrou rapidamente no banheiro do estabelecimento. Em seguida, os militares realizaram varredura no ambiente.

Durante a busca, os agentes localizaram um revólver calibre .32 com seis munições intactas. O suspeito assumiu a propriedade da arma no momento da abordagem.

Após a apreensão inicial, o homem informou que mantinha outras armas em sua residência.

Arsenal apreendido inclui quatro armas de fogo

Na residência do conduzido, os policiais encontraram mais três armas de fogo. Entre elas estavam um revólver calibre .32, uma espingarda calibre .28 e uma garrucha calibre .32.

Além disso, os militares apreenderam um simulacro de arma de fogo, três coldres de neoprene e um carregador de pistola calibre 9mm. A equipe também recolheu diversas munições.

Ao todo, os agentes apreenderam três munições calibre .38, cinco munições calibre .22, 18 munições calibre .32 e quatro munições calibre .28. Um aparelho celular da marca Samsung também foi recolhido.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Em seguida, conduziram o homem à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O arsenal apreendido em Cachoeiro reforça a importância das denúncias feitas pela população. Além disso, a ação demonstra a atuação preventiva das equipes no combate ao porte ilegal de armas.

A Polícia Militar orienta que moradores continuem colaborando com informações. Dessa forma, as forças de segurança ampliam a capacidade de resposta e fortalecem a proteção da comunidade.