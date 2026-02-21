Homem tem membro amputado e é socorrido em estado grave pelo Notaer

Um homem, de 56 anos, precisou ser transportado em estado grave no fim da tarde desta sexta-feira (20) após sofrer amputação completa do pé direito em um acidente com roçadeira no município de Ecoporanga. A gravidade do caso mobilizou equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Notaer, o acidente ocorreu na zona rural do município. A vítima deu entrada no hospital local por volta das 16h30, apresentando trauma severo e grande perda sanguínea. Diante da complexidade do quadro clínico e da necessidade de atendimento com maior suporte cirúrgico, acionaram a aeronave Harpia 08 para realizar o transporte aeromédico.

O emprego do helicóptero foi essencial para reduzir o tempo de resposta e aumentar as chances de estabilização do paciente. Assim, a equipe médica do Samu, transportada pela aeronave, realizou procedimentos de suporte avançado ainda na unidade hospitalar de Ecoporanga, promovendo estabilização hemodinâmica e preparando a vítima para a transferência aérea.

Após os primeiros atendimentos, o homem seguiu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, unidade referência em traumas de alta complexidade no Espírito Santo. O deslocamento aéreo permitiu que o paciente chegasse ao centro especializado em menor tempo do que seria possível por via terrestre.

Entretanto, até o momento, não há atualizações oficiais sobre o estado de saúde do paciente após a chegada ao hospital de referência.