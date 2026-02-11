Hospital Evangélico de Cachoeiro forma 43 novos especialistas em saúde
Finalizam a formação os integrantes da 17ª turma de Clínica Médica, 10ª de Cardiologia, 9ª de Anestesiologia, 7ª de Cirurgia Geral, 4ª de Medicina Intensiva e 3ª de Cirurgia do Aparelho Digestivo.
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) realizou, nesta quarta-feira (11), a cerimônia de formatura dos Programas de Residência em Saúde, no Auditório Pe. Sanzio Cicatelli. Ao todo, 43 residentes concluem a formação nas áreas Médica, Multiprofissional e Uniprofissional, consolidando mais um ciclo de qualificação profissional na instituição.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com tradição em ensino e pesquisa, o hospital celebra a conclusão de diferentes turmas médicas. Finalizam a formação os integrantes da 17ª turma de Clínica Médica, 10ª de Cardiologia, 9ª de Anestesiologia, 7ª de Cirurgia Geral, 4ª de Medicina Intensiva e 3ª de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Dessa forma, o HECI amplia o número de especialistas capacitados para atuar na região Sul do Espírito Santo.
Leia também: “Alegre terá autorização para criar curso de Medicina em breve”, diz ministro
Além disso, a Residência Multiprofissional forma profissionais das áreas de Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Serviço Social e Psicologia. Também concluem o programa os residentes da 9ª turma em Atenção em Oncologia, da 9ª turma em Atenção ao Paciente Crítico e da 1ª turma em Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso, com ênfase em Cardiovascular. Assim, o hospital reforça a integração entre diferentes especialidades no cuidado ao paciente.
Especialistas em saúde
Paralelamente, a solenidade marca a conclusão da Residência Uniprofissional em Odontologia. Inclusive, o programa celebra a formatura da 1ª turma em Odontologia Hospitalar, ampliando a oferta de profissionais preparados para atuar em ambiente hospitalar.
Durante a cerimônia, o superintendente do HECI, Wagner Medeiros, destacou o papel estratégico da formação especializada. Segundo ele, a instituição mantém o compromisso de preparar profissionais capazes de elevar a qualidade da assistência prestada à população.
Na mesma linha, a diretora técnica e coordenadora das Residências, Dra. Sabina Aleixo, ressaltou que cada residente formado representa mais preparo e mais qualidade no atendimento. Portanto, a nova turma simboliza não apenas uma conquista acadêmica, mas também um avanço na assistência em saúde na região.
Com a formatura, o Hospital Evangélico de Cachoeiro reafirma sua atuação como referência na formação de especialistas e fortalece a rede de atendimento qualificado em todo o Sul do Estado.
Com informações do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI).
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726