Hospital Evangélico de Cachoeiro forma 43 novos especialistas em saúde

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) realizou, nesta quarta-feira (11), a cerimônia de formatura dos Programas de Residência em Saúde, no Auditório Pe. Sanzio Cicatelli. Ao todo, 43 residentes concluem a formação nas áreas Médica, Multiprofissional e Uniprofissional, consolidando mais um ciclo de qualificação profissional na instituição.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com tradição em ensino e pesquisa, o hospital celebra a conclusão de diferentes turmas médicas. Finalizam a formação os integrantes da 17ª turma de Clínica Médica, 10ª de Cardiologia, 9ª de Anestesiologia, 7ª de Cirurgia Geral, 4ª de Medicina Intensiva e 3ª de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Dessa forma, o HECI amplia o número de especialistas capacitados para atuar na região Sul do Espírito Santo.

Leia também: “Alegre terá autorização para criar curso de Medicina em breve”, diz ministro

Além disso, a Residência Multiprofissional forma profissionais das áreas de Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Serviço Social e Psicologia. Também concluem o programa os residentes da 9ª turma em Atenção em Oncologia, da 9ª turma em Atenção ao Paciente Crítico e da 1ª turma em Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso, com ênfase em Cardiovascular. Assim, o hospital reforça a integração entre diferentes especialidades no cuidado ao paciente.

Especialistas em saúde

Paralelamente, a solenidade marca a conclusão da Residência Uniprofissional em Odontologia. Inclusive, o programa celebra a formatura da 1ª turma em Odontologia Hospitalar, ampliando a oferta de profissionais preparados para atuar em ambiente hospitalar.

Durante a cerimônia, o superintendente do HECI, Wagner Medeiros, destacou o papel estratégico da formação especializada. Segundo ele, a instituição mantém o compromisso de preparar profissionais capazes de elevar a qualidade da assistência prestada à população.

Na mesma linha, a diretora técnica e coordenadora das Residências, Dra. Sabina Aleixo, ressaltou que cada residente formado representa mais preparo e mais qualidade no atendimento. Portanto, a nova turma simboliza não apenas uma conquista acadêmica, mas também um avanço na assistência em saúde na região.

Com a formatura, o Hospital Evangélico de Cachoeiro reafirma sua atuação como referência na formação de especialistas e fortalece a rede de atendimento qualificado em todo o Sul do Estado.

Com informações do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI).