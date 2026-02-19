Identificado motociclista morto em acidente com caminhão em Cachoeiro
Acidente na ES 489 em Cachoeiro de Itapemirim termina com morte de homem que veio ao município para casamento da filha.
Foi identificado o motociclista morto no acidente na ES 489 em Cachoeiro de Itapemirim. Luciano José Teixeira, de 49 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (19) em uma colisão com um caminhão, que ocorreu no bairro Aeroporto.
Segundo informações repassadas à Polícia Militar, um caminhão atingiu a traseira da motocicleta conduzida por Luciano. O impacto aconteceu em trecho urbano da rodovia estadual.
O motorista do caminhão relatou à Polícia Militar que havia saído de uma oficina mecânica momentos antes da colisão. De acordo com ele, o sistema de freios do veículo apresentou falha, o que provocou o acidente.
Após o ocorrido, os policiais submeteram o condutor ao teste do bafômetro. O resultado deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Em seguida, as equipes registraram a ocorrência e iniciaram os procedimentos legais.
Acidente na ES 489 em Cachoeiro de Itapemirim
O acidente na ES 489 em Cachoeiro de Itapemirim gerou comoção após a identificação da vítima. Luciano José Teixeira morava em Araruama, no Rio de Janeiro.
Ele estava em Cachoeiro de Itapemirim para participar do casamento de uma das filhas, marcado para o próximo fim de semana. Familiares confirmaram a informação às autoridades.
Equipes de atendimento estiveram no local logo após o atropelamento. No entanto, Luciano não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência do impacto.
A Polícia Militar isolou a área para preservar o cenário do acidente. Posteriormente, a perícia técnica realizou os levantamentos necessários para esclarecer a dinâmica.
As autoridades encaminharam o caso à Polícia Civil, que dará sequência às investigações. A corporação deve analisar as condições mecânicas do caminhão e demais circunstâncias.
