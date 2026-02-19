Identificado motociclista morto em acidente com caminhão em Cachoeiro

Foi identificado o motociclista morto no acidente na ES 489 em Cachoeiro de Itapemirim. Luciano José Teixeira, de 49 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (19) em uma colisão com um caminhão, que ocorreu no bairro Aeroporto.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, um caminhão atingiu a traseira da motocicleta conduzida por Luciano. O impacto aconteceu em trecho urbano da rodovia estadual.

O motorista do caminhão relatou à Polícia Militar que havia saído de uma oficina mecânica momentos antes da colisão. De acordo com ele, o sistema de freios do veículo apresentou falha, o que provocou o acidente.

Após o ocorrido, os policiais submeteram o condutor ao teste do bafômetro. O resultado deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Em seguida, as equipes registraram a ocorrência e iniciaram os procedimentos legais.

Acidente na ES 489 em Cachoeiro de Itapemirim

O acidente na ES 489 em Cachoeiro de Itapemirim gerou comoção após a identificação da vítima. Luciano José Teixeira morava em Araruama, no Rio de Janeiro.

Ele estava em Cachoeiro de Itapemirim para participar do casamento de uma das filhas, marcado para o próximo fim de semana. Familiares confirmaram a informação às autoridades.

Equipes de atendimento estiveram no local logo após o atropelamento. No entanto, Luciano não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência do impacto.

A Polícia Militar isolou a área para preservar o cenário do acidente. Posteriormente, a perícia técnica realizou os levantamentos necessários para esclarecer a dinâmica.

As autoridades encaminharam o caso à Polícia Civil, que dará sequência às investigações. A corporação deve analisar as condições mecânicas do caminhão e demais circunstâncias.