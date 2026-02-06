Oportunidades

IEL-ES abre 31 vagas de estágio e emprego formal em Cachoeiro e outras cidades

Oportunidades atendem estudantes e profissionais em municípios da Grande Vitória e do interior.

Vagas de estágio
Foto: Freepik

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo abriu 31 oportunidades para estágio e contratação pelo regime CLT em diferentes municípios capixabas. As vagas atendem estudantes e profissionais de diversas áreas.

Do total, 17 vagas são destinadas a estudantes de nível superior. Outras sete oportunidades contemplam alunos de nível técnico ou tecnólogo. Além disso, o instituto oferece sete vagas para contratação profissional, com carteira assinada.

As bolsas de estágio variam entre R$ 750 e R$ 1.800. Já os salários das vagas CLT vão de R$ 2.107 a R$ 5.000. Dependendo da função, os contratados também podem receber plano de saúde, auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

As oportunidades abrangem cursos de Pedagogia, Administração, Logística, Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Psicologia, Nutrição, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Design, Jornalismo e Arquitetura e Urbanismo.

Além disso, o IEL-ES disponibiliza vagas para áreas de engenharia, como Elétrica, Produção, Controle e Automação e Minas. No nível técnico, há oportunidades para Enfermagem, Segurança do Trabalho, Refrigeração, Climatização, Mecânica e Eletrotécnica, além de Tecnólogo em Logística.

Já as vagas com carteira assinada atendem setores como Recursos Humanos, Marketing, Comunicação e Administrativo, ampliando o leque de possibilidades para profissionais com experiência.

As oportunidades estão distribuídas em municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. Portanto, entre as cidades contempladas estão Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina.

Por fim, os interessados devem acessar o site carreiras.iel.org.br/ES para consultar os requisitos e se candidatar às vagas disponíveis.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

