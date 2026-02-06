IEL-ES abre 31 vagas de estágio e emprego formal em Cachoeiro e outras cidades

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo abriu 31 oportunidades para estágio e contratação pelo regime CLT em diferentes municípios capixabas. As vagas atendem estudantes e profissionais de diversas áreas.

Do total, 17 vagas são destinadas a estudantes de nível superior. Outras sete oportunidades contemplam alunos de nível técnico ou tecnólogo. Além disso, o instituto oferece sete vagas para contratação profissional, com carteira assinada.

As bolsas de estágio variam entre R$ 750 e R$ 1.800. Já os salários das vagas CLT vão de R$ 2.107 a R$ 5.000. Dependendo da função, os contratados também podem receber plano de saúde, auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

As oportunidades abrangem cursos de Pedagogia, Administração, Logística, Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Psicologia, Nutrição, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Design, Jornalismo e Arquitetura e Urbanismo.

Além disso, o IEL-ES disponibiliza vagas para áreas de engenharia, como Elétrica, Produção, Controle e Automação e Minas. No nível técnico, há oportunidades para Enfermagem, Segurança do Trabalho, Refrigeração, Climatização, Mecânica e Eletrotécnica, além de Tecnólogo em Logística.

Já as vagas com carteira assinada atendem setores como Recursos Humanos, Marketing, Comunicação e Administrativo, ampliando o leque de possibilidades para profissionais com experiência.

As oportunidades estão distribuídas em municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. Portanto, entre as cidades contempladas estão Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina.

Por fim, os interessados devem acessar o site carreiras.iel.org.br/ES para consultar os requisitos e se candidatar às vagas disponíveis.