IEL-ES anuncia oportunidades com salários de até R$ 5 mil

O IEL-ES abriu 29 vagas no Espírito Santo para estudantes e profissionais que buscam ingresso ou recolocação no mercado. A seleção reúne oportunidades de estágio e empregos formais em diferentes áreas e níveis de formação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao todo, o Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo disponibiliza 13 vagas para nível superior, nove para cursos técnicos e tecnólogos e sete oportunidades em regime CLT. Dessa forma, o processo contempla desde quem ainda está em formação até profissionais já qualificados.

Leia também: Inscrições para Centros Estaduais de Idiomas são prorrogadas; veja como participar

Os cursos

As vagas no IEL-ES abrangem cursos como Pedagogia, Administração, Logística, Análise de Sistemas e Sistemas de Informação.

Além disso, a lista inclui Enfermagem, Segurança do Trabalho, Mecânica, Elétrica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica e Automação. Também há oportunidades para Manutenção Automotiva, Elétrica Automotiva, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Marketing, Design Gráfico, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Minas.

As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina. Portanto, candidatos de diferentes regiões do Estado podem participar do processo seletivo.

Salários

As bolsas de estágio variam entre R$ 750 e R$ 1.800, podendo incluir benefícios adicionais conforme a empresa contratante. Já as vagas de emprego formal oferecem salários entre R$ 2.107 e R$ 5.000, além de possíveis benefícios como ticket alimentação, auxílio alimentação e plano de saúde.

Os interessados devem acessar o site carreiras.iel.org.br/ES para conferir os requisitos de cada vaga e realizar a inscrição. Assim, o IEL-ES amplia o acesso a oportunidades profissionais e fortalece a conexão entre formação e mercado de trabalho.