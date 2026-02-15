Inscrições para Centros Estaduais de Idiomas são prorrogadas; veja como participar

A Secretaria da Educação prorrogou as inscrições para os Centros Estaduais de Idiomas (CEI) até o dia 25 de fevereiro. Assim, os estudantes devem se inscrever exclusivamente pela internet, no portal Seleção Aluno. O processo seletivo refere-se ao ano letivo de 2026.

O edital contempla alunos regularmente matriculados na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual. Para concluir a inscrição, o candidato precisa informar o CPF, o número de identificação estudantil (ID 2026) e, se possuir, o número do CadÚnico.

Ao todo, o programa oferece 5.220 vagas. A Sedu divulgará a lista de classificados no dia 27 de fevereiro. Assim, os estudantes devem acompanhar os prazos para não perder a oportunidade.

Oportunidades

O domínio de outra língua contribui para a inserção no mercado de trabalho, facilita o acesso ao ensino superior e amplia as possibilidades acadêmicas. Além disso, a matrícula em um CEI constitui requisito para participação no Programa Intercâmbio Estudantil.

Novas unidades

O Governo implantará novas unidades em municípios como Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Mantenópolis, Ecoporanga, Baixo Guandu, Iúna, Irupi, Ibiraçu, João Neiva, Nova Venécia, Pinheiros, Alfredo Chaves, Piúma e Anchieta. Além disso, a Sedu ampliará a oferta em cidades estratégicas, como Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.

Para esclarecer dúvidas sobre os Centros Estaduais de Idiomas, a Sedu disponibiliza o telefone (27) 3636-7870.