Ifes forma 1ª turma técnica do Autonomia e Renda

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) realiza, nesta quinta-feira (26), a formatura da primeira turma técnica do Programa Autonomia e Renda Petrobras no país. Desse modo, a solenidade ocorrerá às 19h, no Campus Cachoeiro de Itapemirim, e marca um avanço inédito da iniciativa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao todo, 32 estudantes concluem o curso Técnico em Controle de Qualidade. O grupo reúne 21 mulheres, sendo 11 mães de crianças de até 11 anos, além de 11 homens. Assim, durante os 12 meses de formação, os participantes receberam bolsa-auxílio de R$ 660 mensais. Para as mães, o valor chegou a R$ 858.

Leia também: Saúde mantém crescimento e amplia contratações no Espírito Santo

As aulas começaram em 10 de março de 2025. Ao longo do curso, os alunos estudaram ambientação, empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão da qualidade, processos, gestão ambiental e auditoria da qualidade. Além disso, participaram de visitas técnicas a indústrias da região e realizaram atividades práticas em laboratórios especializados. Dessa forma, aproximaram a teoria da realidade do mercado.

Coordenador do Programa Autonomia e Renda no Ifes, Janio Gloria de Oliveira destacou a relevância do momento. “Essa conquista foi viabilizada pela parceria com a Petrobras. Assim, o programa amplia oportunidades e entrega ao mercado profissionais preparados e dedicados”, afirmou.

Coordenador do curso Técnico em Controle de Qualidade, Gustavo Barreto ressaltou a superação da turma. “Mesmo diante de jornadas intensas de trabalho e responsabilidades familiares, os alunos persistiram e concluíram o curso com empenho. Desse modo, o acesso à formação permitiu ampliar horizontes”, declarou.

Concluinte do curso, Daniel Lucas Pimenta avaliou a experiência. “Consegui aproveitar bastante o conteúdo. As visitas às empresas foram essenciais para conectar teoria e prática”, afirmou. Ele também destacou a importância da bolsa para custear transporte e alimentação.

O programa

O Programa Autonomia e Renda Petrobras atua em parceria com Institutos Federais, a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senai/Sesi. Dessa forma, a iniciativa oferece cursos gratuitos com bolsa-auxílio para moradores das áreas de abrangência das operações da Petrobras.

Atualmente, quase mil alunos participam de nove cursos técnicos em sete Institutos Federais de seis estados. O Espírito Santo lidera em número de matriculados na modalidade técnica, com 399 estudantes.

A cerimônia contará com a presença de familiares, concluintes e representantes das instituições parceiras. Mais informações estão disponíveis no site autonomiaerenda.com.br e nas redes sociais do Ifes.

Serviço

Formatura da primeira turma técnica do Programa Autonomia e Renda Petrobras