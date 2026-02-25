Saúde mantém crescimento e amplia contratações no Espírito Santo

Os empregos na saúde do ES avançaram 3,1% em 2025. Nesse sentido, o atendimento hospitalar e os serviços móveis de urgência lideraram as contratações no último mês do ano. Os dados são do Connect Fecomércio-ES, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Desse modo, em dezembro, o atendimento hospitalar registrou 1.364 admissões e 1.169 desligamentos. O segmento gerou saldo positivo de 195 vagas formais. Assim, com aproximadamente 37 mil postos ativos, ele se mantém como o maior empregador da saúde capixaba.

Além disso, os serviços móveis de atendimento a urgências e remoção de pacientes também ampliaram o quadro funcional. O setor encerrou o mês com saldo positivo de 37 vagas. O resultado reforça a expansão da atenção pré-hospitalar e consolida sua relevância na organização das redes assistenciais.

Crescimento consistente ao longo do ano

Coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza afirmou que o desempenho reflete uma demanda estruturalmente estável. Segundo ele, os segmentos hospitalares e de urgência mantêm geração de empregos mesmo diante de ajustes no mercado.

“Ao longo de 2025, os empregos na saúde do ES apresentaram saldo positivo em 10 dos 12 meses. O maior avanço ocorreu no meio do ano. Julho registrou 447 novas vagas. Agosto somou 270 postos adicionais”, explica.

No total, a área de atenção à saúde humana contabilizou 2.188 admissões e 2.140 desligamentos em dezembro. O saldo mensal ficou positivo em 48 vagas. O estoque formal atingiu 61.513 vínculos no Espírito Santo.

Em comparação anual, o setor ampliou 1.845 postos em relação a 2024. O crescimento de 3,1% superou a média do setor de serviços em geral, que avançou 2% no mesmo período.

Região Metropolitana concentra contratações

A geração de empregos se concentrou na Região Metropolitana da Grande Vitória. Vitória liderou o ranking estadual com saldo positivo de 77 vagas. Em seguida aparecem Cariacica, com 37 postos, e Vila Velha, com 28.

André Spalenza destacou, ainda, que a saúde segue como um dos segmentos mais resilientes do mercado capixaba. De acordo com ele, o setor apresenta expansão no estoque de empregos e dinamismo nas áreas de maior complexidade assistencial. A pesquisa completa está disponível no site do Sistema Fecomércio-ES.