Ifes Piúma abre processo seletivo para Engenharia de Pesca

O Ifes Campus Piúma abriu edital para o processo seletivo simplificado do curso superior de Engenharia de Pesca. As inscrições seguem de 9 de fevereiro a 1º de março de 2026.

O curso é totalmente gratuito. Além disso, a graduação é pública e possui regime integral, com duração de cinco anos. Ao todo, o campus oferece 13 vagas, além de cadastro de reserva.

Duas formas de ingresso

O edital amplia as possibilidades de acesso. Assim, a pessoa candidata pode utilizar a nota do Enem, referente às edições de 2021 a 2025.

No entanto, quem não realizou o exame pode optar por fazer uma prova de redação em Língua Portuguesa. Dessa forma, o processo cria mais caminhos para ingresso no ensino superior.

A classificação ocorrerá em ordem decrescente das notas.

Como se inscrever

A inscrição ocorre por e-mail. A documentação deve ser enviada para [email protected].

A pessoa inscrita deve encaminhar:

E-mail válido do candidato ou responsável legal;

Boletim do Enem, caso utilize essa modalidade;

Documento oficial com foto (RG, CNH, carteira profissional ou passaporte; estrangeiros: CRNM);

CPF, se não constar no documento;

Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente, conforme edital.

Também são aceitos Enem, Encceja ou histórico parcial com notas do último ano concluído integralmente.

Etapas do processo

A Diretoria de Ensino coordena o processo seletivo. A seleção contempla:

Inscrição;

Envio da documentação;

Análise documental;

Prova de redação, para quem optar por essa modalidade;

Divulgação do resultado.

Prova de redação

A prova de redação acontecerá no dia 3 de março de 2026, às 14h, no Ifes Campus Piúma.

Cronograma final

O resultado preliminar será divulgado em 6 de março de 2026. As matrículas ocorrerão nos dias 10 e 11 de março, de forma presencial ou online, pelo e-mail [email protected]. As aulas começam no dia 16 de março.

Formação estratégica para o litoral

A Engenharia de Pesca forma profissionais para atuar nas áreas de aquicultura, pesca, indústria e processamento do pescado.

Além disso, o curso aborda gestão ambiental e conservação dos recursos naturais. Por isso, possui grande relevância para o litoral capixaba.

Dessa forma, com múltiplas formas de ingresso e curso gratuito, o processo seletivo amplia o acesso ao ensino superior público no Espírito Santo.