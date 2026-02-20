Ifes Piúma abre processo seletivo para Engenharia de Pesca
Curso é totalmente gratuito, oferece 13 vagas e aceita nota do Enem ou prova de redação
O Ifes Campus Piúma abriu edital para o processo seletivo simplificado do curso superior de Engenharia de Pesca. As inscrições seguem de 9 de fevereiro a 1º de março de 2026.
O curso é totalmente gratuito. Além disso, a graduação é pública e possui regime integral, com duração de cinco anos. Ao todo, o campus oferece 13 vagas, além de cadastro de reserva.
Duas formas de ingresso
O edital amplia as possibilidades de acesso. Assim, a pessoa candidata pode utilizar a nota do Enem, referente às edições de 2021 a 2025.
No entanto, quem não realizou o exame pode optar por fazer uma prova de redação em Língua Portuguesa. Dessa forma, o processo cria mais caminhos para ingresso no ensino superior.
A classificação ocorrerá em ordem decrescente das notas.
Como se inscrever
A inscrição ocorre por e-mail. A documentação deve ser enviada para [email protected].
A pessoa inscrita deve encaminhar:
- E-mail válido do candidato ou responsável legal;
- Boletim do Enem, caso utilize essa modalidade;
- Documento oficial com foto (RG, CNH, carteira profissional ou passaporte; estrangeiros: CRNM);
- CPF, se não constar no documento;
- Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente, conforme edital.
Também são aceitos Enem, Encceja ou histórico parcial com notas do último ano concluído integralmente.
Etapas do processo
A Diretoria de Ensino coordena o processo seletivo. A seleção contempla:
- Inscrição;
- Envio da documentação;
- Análise documental;
- Prova de redação, para quem optar por essa modalidade;
- Divulgação do resultado.
Prova de redação
A prova de redação acontecerá no dia 3 de março de 2026, às 14h, no Ifes Campus Piúma.
Cronograma final
O resultado preliminar será divulgado em 6 de março de 2026. As matrículas ocorrerão nos dias 10 e 11 de março, de forma presencial ou online, pelo e-mail [email protected]. As aulas começam no dia 16 de março.
Formação estratégica para o litoral
A Engenharia de Pesca forma profissionais para atuar nas áreas de aquicultura, pesca, indústria e processamento do pescado.
Além disso, o curso aborda gestão ambiental e conservação dos recursos naturais. Por isso, possui grande relevância para o litoral capixaba.
Dessa forma, com múltiplas formas de ingresso e curso gratuito, o processo seletivo amplia o acesso ao ensino superior público no Espírito Santo.
