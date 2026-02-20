Mutirão de emprego leva oportunidades ao bairro Alto União, em Cachoeiro

O programa Emprega Cachoeiro realizará uma entrevista de emprego no dia 26 de fevereiro, às 13h30. A ação ocorrerá no CRAS do bairro Alto União.

A seleção contará com oportunidades oferecidas pelo Superatacado Sempre Tem, do Grupo Carone.

Como participar

Os participantes precisam levar documento oficial com foto e currículo atualizado. Além disso, é necessário ter disponibilidade de horário.

A organização orienta que os candidatos cheguem com antecedência. Dessa forma, evitam atrasos e garantem participação no processo.

Local da entrevista

A entrevista acontecerá na Rua José Olímpio Gomes, no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim. O atendimento será presencial.

A iniciativa conta com apoio do Sine e da Prefeitura de Cachoeiro. Assim, o programa busca aproximar empresas e trabalhadores.

Com novas oportunidades surgindo, o Emprega Cachoeiro reforça o compromisso com a geração de emprego no município.