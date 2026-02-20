Mutirão de emprego leva oportunidades ao bairro Alto União, em Cachoeiro
Seleção acontece às 13h30 no CRAS Alto União; candidatos devem levar documento com foto e currículo atualizado
O programa Emprega Cachoeiro realizará uma entrevista de emprego no dia 26 de fevereiro, às 13h30. A ação ocorrerá no CRAS do bairro Alto União.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A seleção contará com oportunidades oferecidas pelo Superatacado Sempre Tem, do Grupo Carone.
Leia também: Empresa da construção civil abre vagas de emprego em Marechal Floriano
Como participar
Os participantes precisam levar documento oficial com foto e currículo atualizado. Além disso, é necessário ter disponibilidade de horário.
A organização orienta que os candidatos cheguem com antecedência. Dessa forma, evitam atrasos e garantem participação no processo.
Local da entrevista
A entrevista acontecerá na Rua José Olímpio Gomes, no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim. O atendimento será presencial.
A iniciativa conta com apoio do Sine e da Prefeitura de Cachoeiro. Assim, o programa busca aproximar empresas e trabalhadores.
Com novas oportunidades surgindo, o Emprega Cachoeiro reforça o compromisso com a geração de emprego no município.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726