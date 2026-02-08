INMET emite alerta de chuvas intensas para esta semana no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia publicou alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo nesta segunda-feira, 9 de fevereiro. O aviso começou à 0h01 e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

Segundo o INMET, o volume de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora. Além disso, o acumulado diário pode chegar a 50 milímetros em algumas áreas.

O órgão também prevê ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o instituto classifica o cenário como de perigo potencial, com risco considerado baixo.

Ainda assim, o alerta de chuvas intensas indica possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas. Por isso, a população deve redobrar a atenção durante o período.

De acordo com o aviso, as rajadas de vento exigem cuidados específicos. O INMET orienta que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores durante as chuvas.

Além disso, o órgão recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Essas estruturas podem apresentar risco durante ventos fortes.

Outra orientação importante envolve o uso de aparelhos eletrônicos. O instituto pede que a população evite utilizar equipamentos ligados à tomada durante as tempestades.

O alerta de chuvas intensas também reforça a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia. Mudanças nas condições podem ocorrer rapidamente, principalmente em regiões mais quentes e úmidas.

Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros atende ocorrências pelo número 193.

Dessa forma, o INMET orienta que moradores acompanhem as recomendações oficiais e adotem medidas preventivas. A atenção às orientações reduz riscos e ajuda a evitar acidentes durante as chuvas.

O alerta de chuvas intensas permanece em vigor até o fim desta segunda-feira, e novas atualizações podem ser divulgadas conforme a evolução das condições climáticas.