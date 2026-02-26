Rochas são retiradas da ES-181 após chuvas em Alegre

A Prefeitura de Alegre informou que as rochas que caíram sobre a ES-181 já foram retiradas do trecho que liga a sede do município ao distrito de Anutiba. A queda de rochas na ES-181 ocorreu após as fortes chuvas registradas no dia 20 de janeiro. Desde então, o município acompanha as providências adotadas pelo DER-ES.

Logo após o ocorrido, equipes municipais estiveram no local para avaliar a situação. Como a rodovia é de responsabilidade estadual, a Prefeitura acionou formalmente o DER-ES. Além disso, solicitou medidas urgentes para garantir a segurança de motoristas e moradores da região.

A retirada total das rochas aconteceu após atuação do órgão competente. Em seguida, o DER-ES deu continuidade aos serviços no trecho afetado. Atualmente, as equipes executam intervenções de drenagem e recuperação de estruturas de proteção.

A Prefeitura reforçou que acompanha de perto cada etapa dos trabalhos. Além disso, mantém diálogo constante com o Governo do Estado para assegurar que os reparos avancem dentro do cronograma técnico estabelecido.

Município reforça monitoramento

A administração municipal agradeceu ao DER-ES pelo atendimento à demanda. No entanto, destacou que continuará monitorando a situação até a conclusão total dos serviços.

Além disso, o município reconheceu os transtornos causados à população. Ainda assim, afirmou que seguirá atuando de forma preventiva e articulada sempre que situações semelhantes ocorrerem.

Portanto, mesmo com a retirada das rochas, os reparos seguem em andamento. Dessa forma, a orientação é que condutores mantenham atenção redobrada ao trafegar pelo trecho da ES-181 enquanto as intervenções continuam.