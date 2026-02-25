Inscrições para oficina gratuita de dança urbana terminam nesta quinta-feira

A oficina gratuita de dança urbana encerra as inscrições nesta quinta-feira (26). O projeto Atitude Feminina oferece 30 vagas para pessoas entre 13 e 29 anos que se identificam com o gênero feminino. Nesse sentido, as aulas acontecerão no Núcleo Estrelas da Dança, em Pedro Canário.

A organização disponibiliza o formulário on-line para inscrição até o prazo final. A primeira aula será realizada no sábado (28). Assim, ao todo, o projeto promove sete encontros presenciais, sempre aos sábados, nos períodos da manhã e da tarde.

As atividades ocorrerão das 9h às 11h e das 14h30 às 17h30. Ao final do ciclo, participantes com 100% de presença receberão certificado e ajuda de custo no valor de R$ 100.

Projeto prioriza juventude e diversidade

Produtora do projeto, Lalau Martins explica que a iniciativa prioriza juventude negra, indígena, LGBTQIAPN+ e estudantes de escolas públicas. Segundo ela, o objetivo é ampliar o acesso às danças urbanas e fortalecer coletivos culturais.

Além disso, caso sobrem vagas, a equipe poderá selecionar artistas com mais de 29 anos e trajetória consolidada na dança. Para menores de idade aprovados, a organização enviará autorização formal aos responsáveis.

A oficina gratuita de dança urbana abordará diferentes linguagens. Nesse sentido, o cronograma inclui Cultura Dancehall, Twerk, Cultura Ballroom, Hells Dance/Styletto, Jazz Funk, Hip Hop Dance e Composição Coreográfica.

Instrutora de Cultura Dancehall, Vivian Cunha ministra a aula de abertura. Também participam como facilitadores Jadson Afonso, Desirée Gudim, Felipe Sales, Nathalia Alves e Anny Dharlls, além da própria Lalau Martins.

Encontros valorizam expressão e protagonismo

Produtora cultural, Lalau Martins destaca que cada aula terminará com uma Cypher. De acordo com ela, a dinâmica consiste na abertura de roda para que participantes improvisem e apresentem o que aprenderam.

No encerramento, o projeto realizará um evento com Cypher coletiva e rodas de conversa. A proposta incentiva protagonismo, troca de experiências e fortalecimento da cena urbana local.

O projeto Atitude Feminina integra o Edital nº 10/2024 – Artes Cênicas, da Secretaria da Cultura (Secult). A iniciativa conta com recursos do Funcultura e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura.

Assim, interessados devem realizar a inscrição até quinta-feira (26). As aulas acontecerão na Rua São Paulo, 227, Boa Vista, em Pedro Canário. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (27) 99874-4663 ou pelo e-mail [email protected].