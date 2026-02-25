Instabilidade avança e muda o tempo no ES nesta quarta-feira

A previsão do tempo para quarta-feira (25) no Espírito Santo indica instabilidade em todo o Estado. O calor predomina até o fim da manhã. No entanto, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva com trovoadas à tarde.

Além disso, as temperaturas sobem ligeiramente em todas as regiões. De acordo com o Incaoer, o vento sopra fraco a moderado entre a Grande Vitória e o litoral norte.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o sol aparece entre poucas nuvens durante a manhã. Contudo, a partir da tarde, a chuva retorna com trovoadas.

O vento sopra fraco a moderado no litoral. A temperatura varia entre 24 °C e 33 °C. Em Vitória, os termômetros também marcam mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o calor predomina até o fim da manhã. Entretanto, durante a tarde, pancadas de chuva com trovoadas atingem a região.

Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 23 °C e a máxima a 34 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 22 °C e 31 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o dia começa com poucas nuvens e temperaturas amenas. Porém, ao longo da tarde, a instabilidade provoca chuva com trovoadas.

Nas áreas menos elevadas, a mínima fica em 22 °C e a máxima em 27 °C. Enquanto isso, nas áreas altas, a temperatura varia entre 20 °C e 26 °C.

Região Norte

Na Região Norte, o calor também marca presença pela manhã. Contudo, a chuva avança durante a tarde e pode vir acompanhada de trovoadas.

A temperatura mínima atinge 24 °C, enquanto a máxima chega a 34 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o tempo segue semelhante. O sol aparece pela manhã, mas, posteriormente, a chuva retorna com trovoadas.

Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 23 °C e a máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 22 °C e 29 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o calor predomina até o fim da manhã. Entretanto, à tarde, pancadas de chuva com trovoadas atingem a região.

O vento sopra fraco a moderado no litoral. A temperatura mínima fica em 24 °C e a máxima em 31 °C.