Casagrande coloca ES à disposição de MG após tragédia provocada pelas chuvas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, colocou o Estado à disposição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para auxiliar no enfrentamento da tragédia provocada pelas fortes chuvas que atingem Juiz de Fora e outros municípios da Zona da Mata mineira.

Em mensagem divulgada na rede social X, Casagrande destacou que os capixabas se unem aos mineiros neste momento de dor e reforçou a disposição para prestar apoio institucional e humanitário.

Até o momento, as chuvas deixaram 22 mortos e 440 pessoas desabrigadas em Juiz de Fora. Diante da gravidade da situação, a prefeitura decretou estado de calamidade pública na madrugada desta terça-feira (24). As equipes de resgate seguem mobilizadas em diversas regiões do município, enquanto o risco permanece elevado devido à continuidade das precipitações.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 45 pessoas seguem desaparecidas. Como medida preventiva, a Prefeitura suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal. Os sobreviventes resgatados foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro, unidade de referência da cidade.

Parque Burnier concentra cenário mais crítico

Entre as áreas mais atingidas, o bairro Parque Burnier apresenta um dos quadros mais graves. Segundo os bombeiros, 17 pessoas permanecem desaparecidas na região, entre elas mais de cinco crianças. As equipes conseguiram resgatar nove moradores com vida, mas quatro mortes foram confirmadas no local.

O desabamento de 12 casas agravou a situação e dificultou o trabalho das equipes. Em vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão informou que o município registrou ao menos 20 ocorrências de soterramento, reforçando o cenário de emergência.

Volume histórico de chuva amplia impactos urbanos

Segundo a Prefeitura, este é o fevereiro mais chuvoso da história de Juiz de Fora. O acumulado chegou a 584 milímetros, o dobro do volume esperado para todo o mês. O temporal teve início no fim da tarde de segunda-feira (23) e, desde então, os impactos se intensificaram.

O Rio Paraibuna e diversos córregos transbordaram, provocando alagamentos em áreas centrais e periféricas. Por segurança, as autoridades interditaram pontes e o mergulhão que ligam bairros ao Centro da cidade. A queda de árvores também comprometeu a mobilidade urbana em diferentes regiões.

Bombeiros intensificam operações de busca

O tenente Henrique Barcellos informou que o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 40 chamados emergenciais apenas durante a madrugada. Portanto, para reforçar as operações, equipes do Batalhão de Emergências Ambientais deslocaram mais de 20 militares e cães de busca, concentrando esforços nas áreas com registros de soterramentos e desaparecimentos.

Calamidade se espalha pela Zona da Mata

A situação crítica não se restringe a Juiz de Fora. Em Ubá, a prefeitura confirmou seis mortes em decorrência das chuvas. O município registrou 124 milímetros de precipitação em apenas seis horas, o que provocou o transbordamento do Ribeirão Ubá e alagou a Avenida Beira Rio. Equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas para atendimento à população.

Porém, em Matias Barbosa, o prefeito também decretou estado de calamidade pública após enchentes atingirem diversas regiões. A medida busca acelerar ações emergenciais e facilitar o acesso a recursos estaduais e federais.

Entretanto, as administrações municipais informaram que permanecem em alerta máximo e que novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais, enquanto os trabalhos de resgate e assistência humanitária continuam.