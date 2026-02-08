Intenção de consumo das famílias capixabas cresce e surpreende mercado

A intenção de consumo das famílias capixabas alcançou, em janeiro, um dos níveis mais elevados para o mês desde 2016. O resultado reforça um cenário de maior confiança do consumidor no Espírito Santo. Além disso, o indicador sinaliza maior disposição das famílias para consumir e organizar o orçamento.

Segundo os dados mais recentes, a intenção de consumo das famílias capixabas registrou alta de 1,8% em relação a dezembro. Com isso, o índice chegou a 108,6 pontos. O resultado permanece acima do nível de satisfação, estabelecido em 100 pontos.

Além do crescimento mensal, a intenção de consumo das famílias capixabas superou os principais recortes de comparação. No mesmo período, o índice nacional ficou em 105,7 pontos. Já a média da Região Sudeste atingiu 106,8 pontos, ambos abaixo do resultado estadual.

Os dados constam no relatório do Connect Fecomércio-ES, elaborado a partir das informações do Índice de Intenção de Consumo das Famílias. O levantamento utiliza dados disponibilizados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

De acordo com o relatório, o avanço da intenção de consumo das famílias capixabas foi impulsionado pelo desempenho positivo da maioria dos subíndices avaliados. Ao todo, o indicador é composto por sete componentes que medem diferentes aspectos do comportamento do consumidor.

O principal destaque foi o subíndice de Segurança em Relação ao Emprego Atual. Esse indicador cresceu 1% e alcançou 130 pontos. O resultado indica maior estabilidade percebida no mercado de trabalho local.

Nível de consumo das famílias capixabas

Outro fator relevante foi o Nível de Consumo Atual. Nesse contexto, o subíndice avançou 7,5% em janeiro, chegando a 101,6 pontos. Com isso, o indicador registrou o melhor desempenho para o mês desde janeiro de 2018.

Além disso, a Perspectiva de Consumo apresentou crescimento de 3,9%. Da mesma forma, o Acesso ao Crédito também avançou, com alta de 3,1%. Em ambos os casos, os indicadores permaneceram acima do nível de satisfação, reforçando, portanto, um ambiente econômico mais favorável.

Para o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, diante desse cenário, os resultados apontam tendências positivas. Segundo ele, a manutenção da intenção de consumo das famílias capixabas em patamar elevado indica maior segurança no planejamento financeiro.

Ainda conforme a análise, o desempenho acima das médias nacional e regional consequentemente cria expectativas favoráveis para o comércio capixaba ao longo de 2026. Assim, um ambiente econômico mais estável tende a estimular o consumo e os investimentos do setor.

Por fim, a pesquisa completa, com dados detalhados sobre a intenção de consumo das famílias capixabas, está disponível para consulta no portal do Connect Fecomércio-ES.