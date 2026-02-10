Interior capixaba lidera geração de empregos formais

O interior do Espírito Santo assumiu protagonismo na geração de empregos formais em 2025 e, dessa forma, superou o desempenho da Região Metropolitana da Grande Vitória. Dados do Connect Fecomércio-ES, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostram que os municípios do interior criaram 7.084 vagas com carteira assinada ao longo do ano. Enquanto isso, a Grande Vitória respondeu por 6.732 novos postos.

Além do volume absoluto, o interior também apresentou crescimento proporcional mais intenso. O estoque de vínculos formais avançou 2,0% nos municípios interioranos.

Em contrapartida, a Região Metropolitana registrou crescimento de 1,2%. Assim, o resultado aponta uma redistribuição mais equilibrada da atividade econômica no estado.

Municípios do interior ganham destaque

Entre os dez municípios que mais geraram empregos formais em 2025, quatro estão localizados no interior capixaba. Aracruz liderou o ranking estadual ao abrir 2.524 novas vagas. O desempenho, inclusive, quase dobrou o saldo registrado por Cariacica, segunda colocada, com 1.293 vínculos criados.

Além disso, aproximadamente metade das vagas abertas em Aracruz teve origem no setor industrial. Esse resultado reforça a relevância do polo industrial do município e evidencia seu papel estratégico na diversificação da base produtiva do Espírito Santo.

Anchieta, Cachoeiro e Linhares reforçam avanço regional

Outro município que chamou atenção foi Anchieta. Ao longo de 2025, a cidade registrou saldo positivo de 1.176 postos de trabalho e alcançou o maior crescimento proporcional entre os municípios do ranking, com alta de 20,3%.

Na sequência, Cachoeiro de Itapemirim criou 1.162 novas vagas formais, consolidando sua importância econômica no sul do estado. Logo depois, Linhares encerrou o ano com saldo de 1.142 empregos, mantendo-se entre os principais polos de geração de trabalho no interior.

Região Metropolitana mantém saldo positivo

Por outro lado, na Região Metropolitana da Grande Vitória, alguns municípios também apresentaram desempenho relevante. Serra liderou com a criação de 1.281 vagas, seguida por Vitória, que abriu 1.186 postos. Em seguida, Guarapari somou 1.072 empregos, enquanto Viana registrou 907 e Vila Velha fechou o ano com saldo positivo de 845 vínculos.

Especialista aponta mudança na dinâmica econômica

O coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, economista André Spalenza, avalia que os números indicam uma mudança importante na dinâmica econômica capixaba. Segundo ele, o crescimento mais intenso no interior mostra que a atividade produtiva está mais distribuída pelo território estadual.

“Esse movimento fortalece o desenvolvimento regional e reduz a concentração de oportunidades apenas na Grande Vitória”, destacou.

Resultado anual e comportamento de dezembro

No consolidado estadual, o Espírito Santo encerrou 2025 com saldo líquido de 13.816 novos empregos formais. Ainda assim, dezembro apresentou fechamento de 9.972 postos. De acordo com André Spalenza, a retração seguiu o padrão nacional e refletiu ajustes típicos do fim de ano.

Entre os fatores estão o encerramento de contratos temporários e a desaceleração da atividade econômica após o pico de consumo da Black Friday e do Natal.

A pesquisa completa está disponível no site portaldocomercio-es.com.br.