MEO Alimentação abre vagas em Cachoeiro, Castelo e Serra; veja cargos
A empresa busca profissionais comprometidos e que desejam integrar um time em expansão.
A MEO Alimentação anunciou a abertura de novas vagas de emprego para reforçar suas equipes no Espírito Santo. O processo seletivo contempla oportunidades para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Serra, atendendo tanto ao setor operacional quanto ao administrativo.
A empresa busca profissionais comprometidos e que desejam integrar um time em expansão. Os salários são compatíveis com o mercado e a empresa oferece pacote de benefícios de acordo com a política interna.
Confira as vagas disponíveis:
- Cozinheiro(a)
- Meio Oficial de Cozinha
- Auxiliar de Estoque
Como se candidatar
Para participar da seleção, os candidatos devem enviar o currículo atualizado, informando no assunto ou no corpo da mensagem a vaga de interesse e a cidade desejada.
Canais oficiais para o envio:
- Por E-mail: Envie para [email protected]
- Pelo WhatsApp: Clique aqui para falar diretamente com o RH da empresa
Para saber mais sobre a cultura da empresa e acompanhar novas oportunidades, acesse o perfil oficial no Instagram: @meo.alimentacao.
