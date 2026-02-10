Oportunidades

MEO Alimentação abre vagas em Cachoeiro, Castelo e Serra; veja cargos

A empresa busca profissionais comprometidos e que desejam integrar um time em expansão.

MEO Alimentação
Foto: Divulgação

A MEO Alimentação anunciou a abertura de novas vagas de emprego para reforçar suas equipes no Espírito Santo. O processo seletivo contempla oportunidades para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Serra, atendendo tanto ao setor operacional quanto ao administrativo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A empresa busca profissionais comprometidos e que desejam integrar um time em expansão. Os salários são compatíveis com o mercado e a empresa oferece pacote de benefícios de acordo com a política interna.

Leia também: Buscando emprego? Marmoraria em Cachoeiro abre contratações imediatas; veja as vagas

Confira as vagas disponíveis:

  • Cozinheiro(a)
  • Meio Oficial de Cozinha
  • Auxiliar de Estoque

Como se candidatar

Para participar da seleção, os candidatos devem enviar o currículo atualizado, informando no assunto ou no corpo da mensagem a vaga de interesse e a cidade desejada.

Canais oficiais para o envio:

  • Por E-mail: Envie para [email protected]
  • Pelo WhatsApp: Clique aqui para falar diretamente com o RH da empresa

Para saber mais sobre a cultura da empresa e acompanhar novas oportunidades, acesse o perfil oficial no Instagram: @meo.alimentacao.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimVagas de emprego

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por