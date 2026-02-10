MEO Alimentação abre vagas em Cachoeiro, Castelo e Serra; veja cargos

A MEO Alimentação anunciou a abertura de novas vagas de emprego para reforçar suas equipes no Espírito Santo. O processo seletivo contempla oportunidades para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Serra, atendendo tanto ao setor operacional quanto ao administrativo.

A empresa busca profissionais comprometidos e que desejam integrar um time em expansão. Os salários são compatíveis com o mercado e a empresa oferece pacote de benefícios de acordo com a política interna.

Confira as vagas disponíveis:

Cozinheiro(a)

Meio Oficial de Cozinha

Auxiliar de Estoque

Como se candidatar

Para participar da seleção, os candidatos devem enviar o currículo atualizado, informando no assunto ou no corpo da mensagem a vaga de interesse e a cidade desejada.

Canais oficiais para o envio:

Por E-mail: Envie para [email protected]

Pelo WhatsApp: Clique aqui para falar diretamente com o RH da empresa

Para saber mais sobre a cultura da empresa e acompanhar novas oportunidades, acesse o perfil oficial no Instagram: @meo.alimentacao.