IPTU Vitória 2026: como garantir de desconto no pagamento

Os contribuintes de Vitória têm até o dia 23 de março para garantirem o desconto de 8% no IPTU 2026 em cota única. Mas, os que optarem pelo pagamento dividido, na mesma data, vence a primeira parcela do imposto.

Nesse sentido, o município oferece condições de parcelamento que variam conforme o montante devido: débitos de até R$ 100,00 podem ser quitados em cinco vezes, enquanto valores superiores permitem o parcelamento em até dez mensalidades.

Assim, os moradores podem emitir as guias de arrecadação diretamente no portal oficial da Prefeitura. No site, o cidadão acessa a opção “Emissão de Documentos de Arrecadação” e seleciona os débitos que deseja regularizar.

Além disso, a administração municipal modernizou as formas de recebimento, permitindo o uso de cartões de crédito, débito e PIX de qualquer instituição bancária para facilitar a quitação dos tributos.

Vitória Online

A Secretaria da Fazenda busca oferecer mais segurança e agilidade através do aplicativo Vitória Online, disponível para sistemas Android e iOS. As guias geradas pela plataforma já contam com o QR Code integrado para pagamentos instantâneos. Desse modo, o contribuinte evita filas e resolve as pendências fiscais sem sair de casa, utilizando apenas o smartphone.

Cronograma de vencimentos

O calendário tributário de 2026 segue datas fixas mensais para as dez cotas previstas. Após o vencimento inicial em 23 de março, as parcelas seguintes vencem quase sempre no dia 23 de cada mês, com ajustes pontuais em maio (dia 22), agosto (dia 21) e dezembro (dia 21). Portanto, manter a atenção às datas evita a incidência de juros e garante a regularidade fiscal do imóvel.

Resumo do calendário IPTU 2026

Cota única (8% de desconto): 23 de março

1ª Cota: 23 de março

2ª Cota: 23 de abril

3ª Cota: 22 de maio

4ª Cota: 23 de junho

5ª Cota: 23 de julho

6ª Cota: 21 de agosto

7ª Cota: 23 de setembro

8ª Cota: 23 de outubro

9ª Cota: 23 de novembro

10ª Cota: 21 de dezembro