Irmãos se perdem no Pico da Bandeira e buscas entram no segundo dia

As buscas no Pico da Bandeira entraram no segundo dia nesta quarta-feira (24), após o desaparecimento de dois irmãos na região do Caparaó. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo iniciou a operação ainda na madrugada entre os dias 23 e 24.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim que familiares comunicaram o desaparecimento, a equipe da 2ª Companhia do 3º Batalhão, sediada em Guaçuí, iniciou o deslocamento. Mesmo com chuva e ventos fortes na região de montanha, os militares decidiram começar as buscas imediatamente.

Leia também: Afogamentos no Sul do Espírito Santo revelam perfil das vítimas e locais críticos

Seis bombeiros participaram da primeira varredura. A equipe concentrou esforços nas proximidades da trilha principal do Pico da Bandeira.

Além disso, os militares percorreram pontos estratégicos como a Pedra das Duas Irmãs, o Pico do Calçado e áreas adjacentes. No entanto, as equipes não localizaram vestígios do casal nessas localidades.

Na manhã do dia 23, voluntários realizaram buscas na região do Pico do Cristal. Apesar do empenho, o grupo também não encontrou indícios que ajudassem a esclarecer o paradeiro dos desaparecidos.

Buscas no Pico da Bandeira envolvem dois estados

As buscas no Pico da Bandeira contam com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. As equipes mineiras atuam pelo lado do parque localizado naquele estado.

Durante a operação, militares dos dois estados se encontraram em campo e trocaram informações. Dessa forma, ampliaram a área de cobertura e ajustaram as estratégias de varredura.

Além disso, voluntários continuam auxiliando nas trilhas e pontos de difícil acesso. A cooperação entre equipes busca aumentar as chances de localização.

Na manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo enviou reforço especializado. O Centro Especializado de Resposta a Desastres deslocou nova equipe para a região.

Com isso, as buscas no Pico da Bandeira seguem de forma coordenada e contínua. As equipes priorizam áreas de maior risco e locais onde há possibilidade de rastros.

As condições climáticas continuam sendo monitoradas. Mesmo assim, os bombeiros mantêm o trabalho em campo.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade dos desaparecidos. As buscas no Pico da Bandeira continuam e novas informações poderão ser repassadas conforme o avanço da operação.