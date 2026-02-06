Itapemirim: alunos receberão kits escolares no primeiro de aula

A Prefeitura de Itapemirim anunciou, na quinta-feira (5) a entrega de kits escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino no retorno às aulas. A distribuição acontece no dia 9 de fevereiro, diretamente nas unidades escolares.

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca garantir que os estudantes iniciem o ano letivo com os materiais necessários. Dessa forma, o município reforça o compromisso com a educação desde o primeiro dia.

A Secretaria Municipal de Educação, vinculada à Prefeitura de Itapemirim, organizou a logística para que cada aluno receba o kit na própria escola. Assim, as famílias não precisam se deslocar para outros pontos de retirada.

Os kits escolares já estão assegurados para todos os estudantes matriculados na rede municipal. Além disso, a entrega ocorre de maneira padronizada, garantindo igualdade no acesso aos materiais.