Itapemirim: confira o cronograma de atendimento do Saúde em Movimento

A Prefeitura de Itapemirim confirmou mais uma edição do Saúde em Movimento em Itapemirim. A unidade móvel atenderá a comunidade de Campo Acima, em Boa Esperança, nesta quinta-feira (20).

O atendimento ocorrerá das 8h às 11h. Além disso, a equipe não exigirá agendamento prévio. A orientação é que os moradores compareçam diretamente ao local dentro do horário informado.

O programa Saúde em Movimento em Itapemirim oferece atendimento médico e de enfermagem. A equipe também realizará atendimento odontológico.

Além disso, os profissionais farão aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Com isso, a ação amplia o acesso a serviços básicos de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde coordena a iniciativa. O município utiliza a unidade móvel para alcançar comunidades mais afastadas.

Segundo a prefeitura, o objetivo é facilitar o atendimento e reduzir deslocamentos até unidades fixas. Dessa forma, a gestão fortalece a atenção básica no território.