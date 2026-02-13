Itapemirim: confira o cronograma de atendimento do Saúde em Movimento
Unidade móvel oferece consultas e exames básicos sem necessidade de agendamento
A Prefeitura de Itapemirim confirmou mais uma edição do Saúde em Movimento em Itapemirim. A unidade móvel atenderá a comunidade de Campo Acima, em Boa Esperança, nesta quinta-feira (20).
O atendimento ocorrerá das 8h às 11h. Além disso, a equipe não exigirá agendamento prévio. A orientação é que os moradores compareçam diretamente ao local dentro do horário informado.
O programa Saúde em Movimento em Itapemirim oferece atendimento médico e de enfermagem. A equipe também realizará atendimento odontológico.
Além disso, os profissionais farão aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Com isso, a ação amplia o acesso a serviços básicos de saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde coordena a iniciativa. O município utiliza a unidade móvel para alcançar comunidades mais afastadas.
Segundo a prefeitura, o objetivo é facilitar o atendimento e reduzir deslocamentos até unidades fixas. Dessa forma, a gestão fortalece a atenção básica no território.
