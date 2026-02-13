Como fica o clima durante o carnaval no Espírito Santo? Veja o que diz a previsão

A atuação da Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul no Espírito Santo vai garantir tempo firme e temperaturas elevadas neste fim de semana. O sistema atmosférico se aproxima do continente e dificulta a chegada de frentes frias.

Como consequência, o estado terá predomínio de sol e redução da nebulosidade. A formação de nuvens carregadas perde força, já que o ar desce e inibe o desenvolvimento de instabilidades.

Além disso, as tardes tendem a registrar aumento da sensação térmica. O calor se intensifica principalmente nas áreas litorâneas e nos centros urbanos.

Na Grande Vitória, o sol predomina ao longo do dia. Apesar disso, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no fim da tarde. Essas precipitações serão rápidas e mal distribuídas.

No interior capixaba, o cenário será semelhante. O tempo permanece estável na maior parte das regiões, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva generalizada.

Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul no Espírito Santo mantém tempo firme

A Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul no Espírito Santo também provoca maior amplitude térmica. As manhãs começam mais amenas devido ao céu aberto durante a madrugada.

Entretanto, o aquecimento ocorre rapidamente ao longo do dia. A forte incidência solar eleva as temperaturas no período da tarde.

Em Vitória, as máximas podem variar entre 30°C e 34°C. O calor se intensifica principalmente nas áreas com maior concentração de concreto e asfalto.

Além disso, a circulação de vento fraco a moderado no litoral contribui para sensação de abafamento em determinados momentos do dia.

Especialistas alertam para impactos diretos na rotina da população. Crianças e idosos sentem mais os efeitos do calor prolongado.

O aumento da temperatura também eleva o consumo de energia elétrica. O uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado cresce nos horários de pico.

Além disso, o consumo de água tende a subir tanto nas áreas urbanas quanto nas regiões rurais. A baixa nebulosidade favorece maior incidência de radiação solar direta.

Outro ponto de atenção envolve a qualidade do ar. Em áreas urbanizadas, a redução da circulação atmosférica pode favorecer o acúmulo de poluentes no fim da tarde.

A previsão indica que a Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul no Espírito Santo seguirá influenciando o estado até o início da próxima semana. Portanto, o cenário continuará de sol predominante e calor persistente.