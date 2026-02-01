Cidades

Itapemirim promove inclusão com ação Praia Mais Acessível

A ação funciona das 8h às 11h30 e busca garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida utilizem o espaço da praia com mais segurança, conforto e autonomia.

Praia Mais Acessível em Itapemirim
Foto: Freepik

Itapemirim promove, nos dias 7 e 8 de fevereiro, a ação Praia Mais Acessível na Praia de Itaoca. A iniciativa acontece nas proximidades do Posto Salva-Vidas e integra as atividades voltadas à promoção da inclusão, acessibilidade e cidadania.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação funciona das 8h às 11h30 e busca garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida utilizem o espaço da praia com mais segurança, conforto e autonomia. Dessa forma, o projeto amplia o acesso ao lazer e reforça o direito de todos ao uso dos espaços públicos.

Leia também: Saúde em Movimento leva atendimentos gratuitos a Itapemirim

Durante os dois dias, a estrutura montada no local permite que o público participe da experiência de contato com o mar em um ambiente adaptado. A proposta fortalece práticas inclusivas e estimula a convivência social de forma igualitária.

A Praia Mais Acessível integra as ações do Verão Itapemirim 2026 e reforça o compromisso do município com políticas públicas voltadas à inclusão e ao respeito às diferenças.

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

ItapemirimPraia acessível

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por