Itapemirim promove inclusão com ação Praia Mais Acessível

Itapemirim promove, nos dias 7 e 8 de fevereiro, a ação Praia Mais Acessível na Praia de Itaoca. A iniciativa acontece nas proximidades do Posto Salva-Vidas e integra as atividades voltadas à promoção da inclusão, acessibilidade e cidadania.

A ação funciona das 8h às 11h30 e busca garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida utilizem o espaço da praia com mais segurança, conforto e autonomia. Dessa forma, o projeto amplia o acesso ao lazer e reforça o direito de todos ao uso dos espaços públicos.

Durante os dois dias, a estrutura montada no local permite que o público participe da experiência de contato com o mar em um ambiente adaptado. A proposta fortalece práticas inclusivas e estimula a convivência social de forma igualitária.

A Praia Mais Acessível integra as ações do Verão Itapemirim 2026 e reforça o compromisso do município com políticas públicas voltadas à inclusão e ao respeito às diferenças.