Ivete Sangalo recebe alta hospitalar e revela diagnóstico de síndrome

Ivete Sangalo recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira (26), e compartilhou com os fãs o que aconteceu. Na quarta-feira, a cantora foi internada no Hospital Aliança, em Salvador, após desmaiar em casa e sofrer dois cortes no rosto.

“Estou lançando agora uma maquiagem diferente”, brincou a cantora nos stories do Instagram, ao aparecer com curativos no rosto e com o olho roxo.

“Estou ótima, já tive alta”, tranquilizou Ivete. “Os médicos chegaram à conclusão que tive um vasovagal. Um desmaio, no meu caso, por causa da desidratação que tive em função de uma super diarreia. Supõe-se que foi uma virose, porque agora já estou bem. Posso ter comido algo estragado, mas não sei, difícil determinar”, explicou a artista.

Segundo Ivete, ela teria descoberto essa pré-disposição ao desmaio. A síndrome vasovagal, que ela menciona, é uma causa comum de desmaio relacionada à ativação do nervo vago, parte do sistema nervoso parassimpático. Quando ativado, há queda brusca da frequência cardíaca e da pressão arterial, segundo informações do portal do Hospital Sírio-Libanês.

A síndrome pode ser provocada por uma reação exagerada a gatilhos como calor, ficar muito tempo em pé, dor ou estresse emocional.

Em vídeo publicado na tarde de quarta-feira em seus perfis nas redes sociais, Ivete já tinha falado sobre a crise: “Esta noite eu tive uma diarreia muito intensa, provavelmente uma virosa que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro.”

A cantora afirma que, ao ir novamente ao banheiro por volta das 7h da manhã, desmaiou, por conta da desidratação que sofreu. “Caí no chão com tudo”, disse a cantora, mostrando os cortes em seu rosto, um perto do olho e outro na região da testa.