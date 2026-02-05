Kennedy abre inscrições para curso gratuito de operação e manutenção de tratores

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu inscrições para o curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas. A iniciativa foca na qualificação de profissionais para o mercado de trabalho rural, oferecendo aprendizado prático e teórico. Assim, os interessados devem garantir a participação até o dia 13 de fevereiro.

A capacitação ocorrerá entre os dias 23 e 27 de fevereiro, com aulas presenciais das 8h às 17h. Assim, ao todo, os alunos cumprirão uma carga horária de 40 horas técnicas. Desse modo, consequentemente, o projeto busca ampliar as oportunidades de emprego no setor agrícola da região, preparando o morador para os desafios do campo.

Quem pode participar

Para participar da seleção, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos. Além disso, a coordenação exige o Ensino Fundamental Incompleto como nível de escolaridade básico. Dessa forma, o curso se torna acessível a uma parcela maior da população que deseja se profissionalizar.

As aulas e as inscrições acontecem na Agência de Treinamentos, situada na Rua Olegário Fricks, nº 99, no Centro de Presidente Kennedy. Os candidatos devem comparecer ao local munidos de seus documentos para efetivar o cadastro.

Serviço