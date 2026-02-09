Lotofácil 3609: prêmio principal está em R$ 1,8 milhão; veja como apostar no ES

O concurso 3609 da Lotofácil, que será nesta segunda-feira (9), tem prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas sorteadas. A estimativa de bilhetes registrados cresce em casas lotéricas e plataformas digitais até o prazo final de apostas, inclusive no Espírito Santo, onde a modalidade tem forte adesão entre apostadores de diferentes perfis.

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Administrada pela Caixa Econômica Federal, a Lotofácil é uma das loterias mais populares do país graças à mecânica simples e às maiores chances de premiação em comparação com outras modalidades ofertadas pela instituição. No concurso 3609, além da faixa principal, haverá premiações para quem acertar 11, 12, 13 ou 14 números, ampliando as possibilidades de ganhos mesmo para apostas menores.

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O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com acompanhamento ao vivo pelos canais oficiais da Caixa. Os números divulgados após o sorteio definirão os valores distribuídos em cada faixa, conforme o número de acertadores.

Como apostar na Lotofácil 3609 no Espírito Santo

No Espírito Santo, os interessados podem registrar suas apostas presencialmente em qualquer casa lotérica credenciada ou online, por meio do site ou aplicativo Loterias Caixa. Para apostar pela internet, é necessário ter 18 anos ou mais, cadastrar uma conta e efetuar o pagamento com cartão de crédito.

As opções de aposta disponíveis incluem:

Aposta padrão (15 números) : escolha direta dos números pelo jogador;

: escolha direta dos números pelo jogador; Surpresinha : seleção automática dos números pelo sistema;

: seleção automática dos números pelo sistema; Teimosinha : repetição da mesma aposta por vários concursos consecutivos;

: repetição da mesma aposta por vários concursos consecutivos; Bolão Caixa: modalidade coletiva em que o valor é dividido entre os participantes.

A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,00. O valor aumenta caso o jogador opte por mais dezenas, o que eleva o custo, mas também amplia as chances de acerto.

Probabilidades e informações sobre o prêmio

A probabilidade de acertar as 15 dezenas com uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. Apesar de essa ser uma probabilidade relativamente baixa, as faixas intermediárias da Lotofácil costumam registrar vencedores com frequência maior, atraindo apostadores que buscam resultados consistentes.

Os vencedores dos prêmios de menor valor podem retirar os valores diretamente nas casas lotéricas. Para ganhos superiores a R$ 10 mil, o resgate deve ser em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do bilhete premiado e documento oficial com foto. O pagamento ocorre em até dois dias úteis após a conferência.

Portanto, as apostas para o concurso 3609 podem ser até as 19h desta segunda-feira (9). O resultado oficial será logo após a realização do sorteio nos canais institucionais da Caixa.