Lotofácil: apostas de R$ 3,50 garantiram prêmios de R$ 755 mil no PE e SP

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3621 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (25). Os bilhetes premiados pertencem às cidades de Petrolina (PE) e Ribeirão Preto (SP). Assim, segundo os dados oficiais da Caixa Econômica Federal, cada ganhador receberá a quantia de R$ 755.105,96. Ambas as apostas foram do tipo “simples”, com custo de R$ 3,50 cada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Confira o resultado da Dupla Sena de hoje

Os números sorteados foram: 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 24 e 25. Assim, com o rateio do prêmio principal, a modalidade não acumulou. Desse modo, o sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e distribuiu prêmios para outras quatro faixas de acertos, beneficiando mais de 600 mil apostadores em todo o país.

Rateio das faixas secundárias e premiação

O balanço do concurso 3621 detalha que 264 apostas bateram na trave ao acertarem 14 dezenas. Para este grupo, o valor pago foi de R$ 1.713,51 por bilhete. Além disso, o sorteio premiou milhares de jogadores que registraram entre 11 e 13 acertos.

Confira a distribuição oficial dos prêmios:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras (Petrolina e Ribeirão Preto) – R$ 755.105,96.

14 acertos: 264 apostas ganhadoras – R$ 1.713,51.

13 acertos: 8.518 apostas ganhadoras – R$ 35,00.

12 acertos: 97.948 apostas ganhadoras – R$ 14,00.

11 acertos: 519.020 apostas ganhadoras – R$ 7,00.

Regras e funcionamento da modalidade

A Lotofácil permite ao jogador marcar entre 15 e 20 números no volante, que contém 25 dezenas disponíveis. O prêmio máximo é destinado a quem acerta os 15 números sorteados, mas há pagamentos para acertos a partir de 11 dezenas. Os apostadores podem utilizar recursos como a “Surpresinha”, para escolha aleatória pelo sistema, ou a “Teimosinha”, para repetir o jogo em concursos futuros.

Os sorteios da modalidade ocorrem diariamente, de segunda a sábado, sempre às 20h. As apostas podem ser registradas até uma hora antes do sorteio em casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da instituição.