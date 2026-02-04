Lotofácil hoje: resultado do concurso 3605 e números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quarta-feira (4), o sorteio do concurso 3605 da Lotofácil. Os apostadores já podem consultar o resultado.

A Lotofácil é uma modalidade, administrada pela Caixa Econômica Federal, em que o apostador escolhe números em um volante composto por 25 dezenas. Dessa forma, em cada concurso da Lotofácil, são sorteiam-se 15 números. A premiação é de acordo com a quantidade de acertos em cada aposta, conforme as regras vigentes da loteria.

Surpresinha

O jogador pode selecionar entre 15 e 20 números no momento da aposta ou optar pela Surpresinha, recurso em que o sistema escolhe os números de forma automática. Assim, as apostas da Lotofácil estão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal e também nos canais digitais oficiais, como o site e o aplicativo da instituição.

Números sorteados: 01, 03, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Após a publicação do resultado da Lotofácil, a orientação da Caixa é que os apostadores confiram com atenção os números sorteados, comparando-os com aqueles registrados no comprovante da aposta. A verificação pode ser presencialmente nas lotéricas ou por meio das plataformas digitais da Caixa Econômica Federal.

Caso haja premiação, o resgate deve ser dentro do prazo que a Caixa estipular. Para isso, é necessário apresentar o bilhete original da aposta, que funciona como documento obrigatório para validação do prêmio, além de um documento oficial de identificação. A guarda adequada do bilhete é fundamental até a conclusão de todo o processo.

Os resultados oficiais da Lotofácil podem ser consultados diretamente no site da Caixa Econômica Federal, no aplicativo oficial ou nas unidades lotéricas. Esses canais também reúnem informações sobre concursos anteriores, regulamentos da modalidade e orientações gerais sobre apostas e resgates.

O acompanhamento regular do resultado da Lotofácil permite ao apostador manter controle sobre suas apostas e planejar a participação em novos concursos. Entretanto, a Caixa Econômica Federal ressalta que a participação nas loterias é permitida apenas para maiores de idade e recomenda que o jogo seja realizado de forma responsável, respeitando os limites financeiros individuais.

A Lotofácil possui sorteios frequentes ao longo da semana, seguindo um calendário fixo definido pela Caixa Econômica Federal. Entretanto, para evitar informações incorretas, a recomendação é acompanhar os próximos concursos da Lotofácil exclusivamente pelos canais oficiais da instituição responsável pela loteria.