Lotofácil: prêmio acumula e vai a R$ 5 milhões

O prêmio da Lotofácil voltou a acumular e elevou a expectativa dos apostadores em todo o país. O sorteio do concurso 3618, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhador na faixa principal de 15 acertos. Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, nesta segunda-feira (23), subiu para R$ 5 milhões.

As dezenas sorteadas no último concurso foram: 01, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24. Apesar de não haver acertadores na principal faixa de premiação, milhares de apostas faturaram nas demais categorias, garantindo distribuição relevante de valores aos participantes.

Na faixa de 14 acertos, 197 apostas foram premiadas, com pagamento individual de R$ 1.827,03. Já para 13 acertos, 8.239 bilhetes garantiram R$ 35,00 cada. A premiação de 12 acertos contemplou 111.328 apostas, que receberam R$ 14,00, enquanto a faixa de 11 acertos registrou 559.108 ganhadores, com prêmio unitário de R$ 7,00. Esses números reforçam uma das principais características da Lotofácil: a grande quantidade de apostas premiadas em diferentes níveis.

Com a ausência de ganhadores no prêmio máximo, o concurso 3619 passa a concentrar as atenções. A expectativa de R$ 5 milhões tende a impulsionar o volume de apostas em casas lotéricas e canais digitais, especialmente por se tratar de um valor considerado atrativo e de fácil acesso, já que a Lotofácil permite a escolha de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

Como funciona a Lotofácil

O funcionamento simples é outro fator que contribui para a popularidade do jogo. Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números, o que amplia significativamente as chances de retorno em comparação a outras modalidades de loteria. Além disso, a frequência dos sorteios, realizados seis vezes por semana, mantém o interesse constante dos apostadores.

Com o prêmio acumulado e a proximidade do próximo sorteio, a tendência é de aumento expressivo na movimentação em todo o país. Para muitos jogadores, a Lotofácil representa não apenas a chance de conquistar um prêmio milionário, mas também a possibilidade de ganhos menores e recorrentes, o que sustenta sua posição entre as loterias mais procuradas do Brasil.