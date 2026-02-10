Lotomania acumulou! Confira os números e estimativa de prêmio para o próximo sorteio

O Concurso 2886 da Lotomania, realizado nesta segunda-feira (9), terminou novamente acumulado, aumentando a expectativa dos apostadores em todo o país. O sorteio foi no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Não houve vencedores na principal faixa de premiação, destinada aos apostadores que acertam os 20 números sorteados.

Os números sorteados no concurso 2886 foram: 01, 03, 05, 12, 13, 28, 35, 48, 49, 50, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 90 e 92. Com a ausência de ganhadores nas faixas máximas, o prêmio principal foi transferido integralmente para o próximo concurso, elevando o valor para R$ 2 milhões.

Apesar de não haver vencedores no topo da premiação, milhares de apostas nas demais faixas receberam premiação. Na categoria de 19 acertos, três apostas receberam a premiação, e cada uma recebeu R$ 70.315,92. Já a faixa de 18 acertos teve 58 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 2.273,14. Com 17 acertos, 481 jogadores faturaram R$ 274,10 cada. Outras 2.880 apostas acertaram 16 números e receberam R$ 45,77, enquanto 12.274 apostas com 15 acertos garantiram R$ 10,74. Não houve ganhadores na faixa de zero acertos, que também garante premiação.

O próximo sorteio da Lotomania está previsto para quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, com prêmio estimado em R$ 2.000.000,00. As apostas podem ser até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Como jogar

A Lotomania é uma das loterias mais populares do país por seu formato simples e preço acessível. Para jogar, o apostador deve marcar 50 números entre os 100 disponíveis no volante. A aposta tem valor único de R$ 3,00, independentemente da quantidade de concursos escolhidos, e concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Entretanto, para facilitar o jogo, a modalidade oferece opções automáticas. A Surpresinha permite que o sistema escolha os números aleatoriamente. A Teimosinha possibilita repetir a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos, enquanto a Aposta-Espelho gera um novo jogo com os outros 50 números não selecionados na aposta original.

Portanto, com o prêmio acumulado e a proximidade do próximo sorteio, a expectativa é de aumento no volume de apostas, impulsionada pela chance de transformar um investimento baixo em um prêmio milionário.